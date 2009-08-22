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«Соблазнить неудачника». Завершение съемок

22 августа
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22 августа 2009
Подошли к финальной стадии съемки новой романтической комедии «Соблазнить неудачника», о которой мы рассказывали вам ранее.
Последние сцены снимали в знаковых местах - Цирке на Цветном бульваре и Парке Горького, а также в «квартире» одного из главных персонажей - девушки Асель, где происходило знакомство Алексея Чадова с попугаем. Наш фотограф побывал на съемочной площадке в знаменитом цирке, и результатом его похода стал замечательный фоторепортаж.
Цирковая атмосфера как нельзя более подходит для киносюжетов. Все мы помним замечательные комедии прошлого «Цирк» и «Укротительница тигров», а макабрическая сторона этого оригинального вида искусства - довольно частый гость в «фильмах ужасов» (самый знаменитый пример - «Уродцы»). Так что немудрено, что и сейчас кинематографисты в поисках яркого визуального ряда обращают свое внимание на арену.
Вот и создатели фильма «Соблазнить неудачника» решили снять одну из сцен под куполом цирка. В этот день в съемках участвовали Алексей Чадов, Артур Смольянинов и Асель Сагатова, и по сюжету Артур должен был исполнять трюки с трапецией и скатертью. Пока он репетировал сцены, по соседству с ним оттачивали свое мастерство акробаты.
Вообще цирковая тема, как нам показалось, - одна из основных в новой картине. Герои встречаются с циркачами, знакомятся с попугаями, общаются с обезьянами... Так что позитива хоть отбавляй.
Будем надеяться, что с хорошим настроением будут выходить и зрители после просмотра фильма. А также хочется думать, что к нам вновь вернутся хорошие комедии, как в старые времена. По крайней мере, съемки еще одной многообещающей смешной истории под рабочим названием «Ноу-хау» проходят в Касимове. Но это уже совсем другая история...

Макс Милиан
Фоторепортаж - Валерий Лукьянов
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«Соблазнить неудачника». Завершение съемок фотографии
«Соблазнить неудачника». Завершение съемок фотографии
«Соблазнить неудачника». Завершение съемок фотографии
«Соблазнить неудачника». Завершение съемок фотографии
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