«Соблазнить неудачника». Завершение съемок

анонс

3 декабря 2006

Мы выступаем решительно против такой трактовки большой и важной темы.

В марте 1963 года в Кремле состоялась встреча руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства. Материалы встречи были опубликованы в «Правде». Из речи Н.С.Хрущева: «Нам в предварительном порядке показали материалы к кинофильму с весьма обязывающим названием: «Застава Ильича».