«Соблазнить неудачника». Завершение съемок

Подошли к финальной стадии съемки новой романтической комедии «Соблазнить неудачника»
, о которой мы рассказывали вам ранее
.
Последние сцены снимали в знаковых местах - Цирке на Цветном бульваре и Парке Горького, а также в «квартире» одного из главных персонажей - девушки Асель
, где происходило знакомство Алексея Чадова
с попугаем. Наш фотограф побывал на съемочной площадке в знаменитом цирке, и результатом его похода стал замечательный фоторепортаж
.
Цирковая атмосфера как нельзя более подходит для киносюжетов. Все мы помним замечательные комедии прошлого «Цирк»
и «Укротительница тигров»
, а макабрическая сторона этого оригинального вида искусства - довольно частый гость в «фильмах ужасов» (самый знаменитый пример - «Уродцы»
). Так что немудрено, что и сейчас кинематографисты в поисках яркого визуального ряда обращают свое внимание на арену.
Вот и создатели фильма «Соблазнить неудачника»
решили снять одну из сцен под куполом цирка. В этот день в съемках участвовали Алексей Чадов
, Артур Смольянинов
и Асель Сагатова
, и по сюжету Артур
должен был исполнять трюки с трапецией и скатертью. Пока он репетировал сцены, по соседству с ним оттачивали свое мастерство акробаты.
Вообще цирковая тема, как нам показалось, - одна из основных в новой картине. Герои встречаются с циркачами, знакомятся с попугаями, общаются с обезьянами... Так что позитива хоть отбавляй.
Будем надеяться, что с хорошим настроением будут выходить и зрители после просмотра фильма. А также хочется думать, что к нам вновь вернутся хорошие комедии, как в старые времена. По крайней мере, съемки еще одной многообещающей смешной истории под рабочим названием «Ноу-хау»
проходят в Касимове. Но это уже совсем другая история...
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