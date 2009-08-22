«Индус». Съемки

анонс

17, 18, 19 сентября в киноцентре «Родина» Александр Улаев (SAMOSAD BAND), DJ Andwhy и аккордеонистка Эвелина Петрова выступили в роли таперов.

14 ноября 1968

Выдано разрешительное удостоверение на повторный выпуск фильма «Суворов»

На всесоюзный экран «Суворов» вышел 23 января 1941 года. Через пять месяцев началась война... Спустя четверть века изношенная лента была восстановлена и выдано разрешительное удостоверение на повторный выпуск.