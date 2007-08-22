«Мушкетёры» переместились в Москву

Все мы помним старые добрые советские кинофильмы, с чистыми и неподдельными эмоциями, близкими сердцу сюжетами и героями, за которых мы всегда переживали - всё это подобно калейдоскопу реальных чувств в реальной действительности. В те времена создатели фильмов не задумывались о рентабельности и окупаемости, тогда режиссёрам не приходилось думать о продолжительности фильма в ключе недавно проведённых социологических опросов. Возможно, эта искренность и есть то, за что мы так любим родные отечественные киноленты.
И знаменитый режиссёр и сценарист Георгий Эмильевич Юнгвальд-Хилькевич, известный по таким фильмам, как «Опасные гастроли»
, «Ах, Водевиль, Водевиль»
, «Выше радуги»
, «Д’артаньян и три мушкетёра»
, «Узник замка ИФ»
в очередной раз решился сотворить чудо.
История о Д’артаньяне и непобедимых трех мушкетерах покорила не одно поколение. До сих пор миллионы телезрителей с большим удовольствием пересматривают захватывающую киноленту, а цитируемость фильма ставит его в один ряд с классикой кинематографа. Неудивительно, что Георгий Эмильевич начал работу над долгожданным продолжением приключений мушкетеров.
По сюжету мушкетёры не смогли избежать гибели, но это не значит, что зрители больше не увидят легендарных Д’Артаньяна (М.Боярский), Портоса (В.Смирнитский), Атоса (В.Смехов) и Арамиса (И.Старыгин), ведь оказавшись на небесах они пристально наблюдают за не менее интересными приключениями своих детей, которые пытаются спасти честь Франции и Королевы (А. Фрейндлих). Дочь Д’Артаньяна Жаклин (Л. Грыу), дочь Портоса Анжелика (И. Пегова), сын Атоса Рауль (Д. Дунаев) и сын Арамиса Анри (А. Макарский) отправляются на поиски сокровищ, украденных из французской казны кардиналом Мазарини (А. Равикович). На пути к сокровищам дети вступают в смертельную схватку с гвардейцами и загадочными иезуитами, которые, в свою очередь, хотят вернуть себе дающее бессмертие кольцо Тамплиеров, находящееся среди сокровищ. Помимо них, интриги плетет Кольбер (А. Ширвиндт), Министр финансов Короля Людовика XIV (Д. Харатьян). В сложной ситуации оказывается гвардейский офицер Леон, роль которого досталась Дмитрию Нагиеву. В решающий момент он узнаёт о своём происхождении и тогда ему приходиться выбирать между долгом и честью отца – Портоса. Проблемы детей не оставляют равнодушными мушкетёров и Д’Артаньян уговаривает Бога отпустить их на сутки, чтобы помочь потомкам.
Съёмки фильма начались 15 июня 2007 года под Одессой в посёлке Фонтанка, где был построен комплекс декораций, воссоздающих Францию XVII века. Самыми яркими эпизодами в Одессе стали гибель Портоса и Арамиса.
Затем съемки продолжились в городе Белгород-Днестровский, где снимали массовое сражение в ходе французско-голландской войны.
Большая часть съемок прошла в Украине: в Львове отсняли живописные сцены в замке Потоцких, дворике Армянской церкви и Бернардинском монастыре, в Свирже, съёмочная группа с точностью воссоздала атмосферу старой Англии, где разворачиваются основные события фильма.
В августе 2007 года съемочная площадка переместилась в Москву, именно столица будет запечатлена в одной из самых красивых сцен приема у королевы в Версальском дворце.
Съемочной группой привлекались специалисты, воссоздающие все детали эпохи Франции 17 века. Весь реквизит на съемочной площадке был тщательно проработан: все, начиная от элементов декора дворцов и заканчивая украшениями придворных дам, несомненно, поможет зрителю окунуться в эпоху мушкетеров.
Для любителей зрелищных баталий и взрывов, режиссёр приготовил сюрприз в виде масштабной битвы с множеством трюковых сцен и привлечением лучших пиротехников. Специально для картины были написаны 10 новых песен, авторами которых стали Максим Дунаевский и Карен Кавалерян. В скором времени планируется выпуск книги по мотивам фильма, так что в какой-то степени можно заявить, что мушкетёры и вправду бессмертны.
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