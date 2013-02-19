Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Как снималась «Третья Мещанская»

23 августа
Все года

Хроника кино >>
23 августа 1926
К съемкам «3-й Мещанской» приступили 23 августа еще до утверждения сметы. Началась ловля солнца. Мы встали в 3 часа и в 4 уже снимали спящую Москву с автомобиля, с улицы и сверху с Института Левина и Большого театра. Московское строительство на центральном телеграфе, стандартизированные дома — в Петровском парке.
На Большой театр (на подъемниках, в которых возят песок) по 10 раз, солнце обманывало: не успевали спуститься вниз ввиду явной безнадежности ожидания,— как солнце проглядывало, и мы снова начинали свой рейс. Особенно трудной была съемка на конях, когда Баталов играет на колеснице. Оператору пришлось сесть на голову одного из коней, аппарат стоял на лошадиной спине, причем съемка производилась не кинамой, а настоящим аппаратом Дебри.
Натуру снимали и на самой Мещанской. Там надо было начинать в 7 часов вечера, но публика так мешала, что съемки пришлось перенести на 3 часа утра.
Через месяц перешли в ателье. Павильон снимали в течение 35 съемочных дней («3-ья Мещанская» была рассчитана на 3 артистов и одну декорацию). Последняя была построена под жилую комнату так удачно, что нам оставалось только переехать в нее для жилья. Все удобства были налицо вплоть до настоящего водопровода и уборной. Приходя на съемку в декорациях, мы чувствовали себя как дома, т.е. раздевались, вешали свои пальто в гардероб, разводили примус и пили чай (настоящий). Таков был подход режиссера. В час объявлялся перерыв, и мы разогревали обед на том же примусе (который, кстати сказать, играет у нас одну из главных ролей).
В комнате Баталовых прижилась кошка — у нее было свое постоянное место, где она и жила со своим потомством. К сожалению, кадры с точки зрения кошки не вошли в фильму. Чтобы добыть их, мне пришлось на животе ездить по комнате с заводной кинамой в руках. Трюк с поездом был выполнен заводной кинамой. Я стал на полотне железной дороги лицом к приближающемуся поезду; когда он подошел близко, я просто повернул аппарат в другую сторону, под тем же углом.
Съемка с летающего автомобиля на выставке была произведена очень просто. Кинама была привязана к вращающему автомобилю под названием «мертвая петля». Когда совершился полет, на пленке выходили вращающиеся земля и небо. К сожалению, этот кусок вырезан режиссером.

Григорий Гибер
«Советский экран» № 5, 1927 год, стр. 10
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Николай БаталовГригорий ГиберАбрам Роом
фильмы
Третья Мещанская

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Фильм о фильме, которого не было

Фильм о фильме, которого не было

"На сцену столичного кинотеатра выходит съемочная группа фильма. Зрительный зал встает и в едином порыве аплодирует юной дебютантке, новой картине. Но ведь так можно приветствовать, скажем", "Чапаева".
Умер Луиджи Коменчини

Умер Луиджи Коменчини

На 91 году жизни в Риме скончался известный итальянский кинорежиссер Луиджи Коменчини. Он был одним из родоначальников итальянской комедии.
«Кинокадрик»: Открытие

«Кинокадрик»: Открытие

1 ноября в ДК Горбунова состоялось пресс-пати и красочное шоу-открытия «Большого праздника детского кино в Москве» и кинофестиваля «Кинокадрик».
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Михаил Бобров
19 августа ушёл из жизни каскадёр Михаил Бобров.

День рождения >>

Шахмар Алекперов
Алла Балтер
Константин Войтенко
Римма Зюбина
Валерий Николаев
Игорь Петренко
Анна Твеленева
Алексей Федотов
Эдуард Чекмазов
Жак Вебер
Сюзанна Виейра
Джин Келли
Шелли Лонг
Вера Майлз
Глория Пирес
Ривер Феникс
все родившиеся 23 августа >>

Премьеры ТВ

Шелест. Большой передел
20 августа
НТВ
Идеальная жена
22 августа
Домашний
Верить и ждать
25 августа
Россия 1
Гоголь. Вий
25 августа
ТВ-3
За гранью реальности
25 августа
ТНТ
Затмение
25 августа
ТНТ
Большая игра
27 августа
СТС
Курортный роман-2
27 августа
Первый канал

ревью