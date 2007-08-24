"Июнь" - один в поле воин

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Блеск и нищета красных дорожек: Александр Петров, Настя Задорожная и Татьяна Лазарева

Сергей Шнуров стал наставником в шоу «Голос»

Актриса утверждает, что Джимми Беннетт шантажировал ее

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Корея - там тоже хорошо: Пак Чхан Уку - 55 лет

Экстрим, торты, перфекцеонизм и история Южной Кореи в фильмографии самого известного режиссера из этой страны