С днем рождения, кино! Праздник российских кинематографистов.

В 1919 году, 27 августа, Ленин подписал Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о национализации кинодела в стране - все частные кинотеатры, студии, прокатные конторы, а также вся уже произведенная кинопродукция - всё переходило под контроль государства.

С этого времени вся фото- и кинематографическая торговля и промышленность перешла в ведение Народного комиссариата просвещения. В ознаменование этого события Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1979 был установлен День кино. Он праздновался ежегодно 27 августа. С 1986 года - с начала государственной, общественной и кинематографической перестройки празднуется как День российского кино.

День радостный - всё-таки, это День рождения кино! Но пусть он так и останется в истории России единственным...