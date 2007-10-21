С днем рождения, кино! Праздник российских кинематографистов.

В 1919 году, 27 августа, Ленин подписал Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о национализации кинодела в стране - все частные кинотеатры, студии, прокатные конторы, а также вся уже произведенная кинопродукция - всё переходило под контроль государства.
С этого времени вся фото- и кинематографическая торговля и промышленность перешла в ведение Народного комиссариата просвещения. В ознаменование этого события Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1979 был установлен День кино. Он праздновался ежегодно 27 августа. С 1986 года - с начала государственной, общественной и кинематографической перестройки празднуется как День российского кино.
День радостный - всё-таки, это День рождения кино! Но пусть он так и останется в истории России единственным...
1-го сентября 2006 года в три часа ночи на территории "Мосфильма" закончился первый сьемочный день шоу Первого канала "Звезды на льду".
Я - не поклонник фигурного катания (хотя и знаю многих фигуристов в лицо), но актеров, которые режут лед, захотелось посмотреть своими глазами.
SHORTЫ - это лучшие короткие фильмы со всего света. Это кино, чтобы сопереживать, любить, радоваться, удивляться, ненавидеть. Единственное, что важно - это выражение ваших глаз, когда начинаются финальные титры.
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