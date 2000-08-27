Россия без телевидения

В воскресенье, 27 августа 2000 года, в три часа дня на Останкинской телебашне начинается пожар. Через полчаса после начала пожара прерывается трансляция некоторых телеканалов. Прекращается вещание на дециметровых каналах, а также на центральных НТВ, ТВ-6, ТВЦ, "Культура". В эфире остаются ОРТ, РТР, "Столица" и ТНТ. Через два часа, в 17-00 по московскому времени, по ОРТ сообщают о пожаре на телебашне. Константин Эрнст заявляет, что "передатчикам первого канала пожар не угрожает", но через час отключаются и ОРТ, и РТР. Единственным источником информации для жителей Москвы и Подмосковья остается канал ТНТ.

В течение всей ночи пожарные боролись с огнем. Пожар был локализован лишь к 12 часам 32 минутам в понедельник. Телебашня оказалась беззащитной перед огненной стихией. Башня должна была иметь систему автоматического пожаротушения. Но оказалось, что такой системы нет, и телевышка была обречена....