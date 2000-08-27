Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Россия без телевидения

27 августа
Все года

Хроника кино >>
27 августа 2000
В воскресенье, 27 августа 2000 года, в три часа дня на Останкинской телебашне начинается пожар. Через полчаса после начала пожара прерывается трансляция некоторых телеканалов. Прекращается вещание на дециметровых каналах, а также на центральных НТВ, ТВ-6, ТВЦ, "Культура". В эфире остаются ОРТ, РТР, "Столица" и ТНТ. Через два часа, в 17-00 по московскому времени, по ОРТ сообщают о пожаре на телебашне. Константин Эрнст заявляет, что "передатчикам первого канала пожар не угрожает", но через час отключаются и ОРТ, и РТР. Единственным источником информации для жителей Москвы и Подмосковья остается канал ТНТ.
В течение всей ночи пожарные боролись с огнем. Пожар был локализован лишь к 12 часам 32 минутам в понедельник. Телебашня оказалась беззащитной перед огненной стихией. Башня должна была иметь систему автоматического пожаротушения. Но оказалось, что такой системы нет, и телевышка была обречена....
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Тоомас Креэн
26 августа ушёл из жизни актёр Тоомас Креэн.
Игорь Войтулевич
22 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Игорь Войтулевич.

День рождения >>

Владимир Андреев
Марат Арипов
Геннадий Венгеров
Дмитрий Высоцкий
Марк Дробот
Юлия Нижельская
Фаина Раневская
Богдан Ступка
Марина Федункив
Барбара Бах
Алекса Вега
Ретт Джайлз
Аарон Пол
Питер Стормаре
Тьюсдей Уэлд
Анджей Хыра
все родившиеся 27 августа >>

Премьеры ТВ

Большая игра
27 августа
СТС
Курортный роман-2
27 августа
Первый канал
День расплаты
29 августа
Домашний
Любимцы
31 августа
Пятница
Френни
31 августа
Первый канал
Доктор Улитка
1 сентября
Россия 1
Несладкая месть
2 сентября
Россия 1
Хороший мальчик
2 сентября
Первый канал

ревью