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Владимир Меньшов снялся в ситкоме "Шаг за шагом"

28 августа
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28 августа 2007
Известный актер и режиссер Владимир Меньшов впервые сыграл в неизвестном ему доселе жанре ситкома! Дебют актера состоялся в сериале «Шаг за шагом», премьера которого состоится в новом сезоне телеканала СТС.
28 августа на съемочной площадке снимали серию приезда отца (Владимир Меньшов) Виктора (Алексей Маклаков) в гости к новоиспеченной семье – посмотреть, что да как, красивая ли супруга, ради которой отпрыск пошел на такие жертвы, да и, в конце концов, увидеть сына и как в добрые времена подискутировать с ним за чашкой чаю. Для этого он прихватил с собой пиво, воблу и молодую любовницу Люсю. Но последнюю папа не торопился представлять сыну, поэтому Люсе пришлось битый час простоять за дверью, чтобы, наконец, милый собрался с духом и представил ее сыну.
Съемочный день запомнился не только тем, что в нем участвовал Владимир Меньшов, но и количеством дублей. Никто не предполагал, что Владимир Валентинович сам будет просить переснимать некоторые сцены!
– Стоп, снято! Все было замечательно, молодцы, переходим к следующей сцене! – сообщал режиссер ситкома Эдуард Радзюкевич.
– Нет, нет, давайте еще раз переснимем, у меня ощущение, что я немного сейчас не попал в образ героя, – сомневался Меньшов и не поддавался на уговоры, что все было замечательно.
Это еще раз подтверждает, что к любой работе Владимир Меньшов подходит очень профессионально и не закончит сцену, если есть уверенность, что может сделать лучше.
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Алексей МаклаковВладимир МеньшовЭдуард Радзюкевич
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Шаг за шагом

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Владимир Меньшов снялся в ситкоме "Шаг за шагом" фотографии
Владимир Меньшов снялся в ситкоме "Шаг за шагом" фотографии
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