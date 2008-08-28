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Режиссер Роман Качанов снимает фильм под рабочим названием «Псевдоним для героя»

28 августа
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28 августа 2008
28 августа Гоша Куценко вернулся к съемочному процессу в Петербурге - известный актер вынужден был оставить кино ради спорта на время Олимпиады в Пекине. В китайскую столицу актер отправился не один, а с самым настоящим Чебурашкой. Фигурку любимого всеми героя, которая снималась в знаменитом мультфильме «Чебурашка и крокодил Гена» перед отъездом Гоше передал режиссер Роман Качанов в специальном походном доме-кейсе.
13 сентября в одной из сцен фильма «Псевдоним для героя» сыграла Рената Литвинова. Актриса и сценарист специально на один день приезжала в Петербург. Ее персонаж - циничный редактор криминальной газеты в одном провинциальном городке. Роль небольшая, но яркая. Практически все актеры будущей ленты говорили, что согласились сниматься в картине, как только узнали, что режиссером будет Роман Качанов – мастер комедийного жанра.
27 августа на съемочной площадке появился Иван Краско-младший – сын Андрея Краско, внук Ивана Краско.
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Роман Качанов (младший)Гоша КуценкоРената Литвинова
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Режиссер Роман Качанов снимает фильм под рабочим названием «Псевдоним для героя» фотографии
Режиссер Роман Качанов снимает фильм под рабочим названием «Псевдоним для героя» фотографии
Режиссер Роман Качанов снимает фильм под рабочим названием «Псевдоним для героя» фотографии
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Официальной датой рождения кино в России считается 15 октября 1908 года « в это день на экраны вышел первый русский фильм «Понизовая вольница». Это было началом русского кинематографа.
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