Режиссер Роман Качанов снимает фильм под рабочим названием «Псевдоним для героя»

28 августа Гоша Куценко
вернулся к съемочному процессу в Петербурге - известный актер вынужден был оставить кино ради спорта на время Олимпиады в Пекине. В китайскую столицу актер отправился не один, а с самым настоящим Чебурашкой. Фигурку любимого всеми героя, которая снималась в знаменитом мультфильме «Чебурашка и крокодил Гена» перед отъездом Гоше передал режиссер Роман Качанов
в специальном походном доме-кейсе.
13 сентября в одной из сцен фильма «Псевдоним для героя
» сыграла Рената Литвинова
. Актриса и сценарист специально на один день приезжала в Петербург. Ее персонаж - циничный редактор криминальной газеты в одном провинциальном городке. Роль небольшая, но яркая. Практически все актеры будущей ленты говорили, что согласились сниматься в картине, как только узнали, что режиссером будет Роман Качанов
– мастер комедийного жанра.
27 августа на съемочной площадке появился Иван Краско-младший
– сын Андрея Краско
, внук Ивана Краско
.
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