В 30-е годы прошлого было решено проводить международный киносмотр. Один раз даже провели – в 1935-м. Но все остановилось почти на четверть века.
Первый Московский Международный кинофестиваль (ММКФ) под девизом: «За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами!» официально открылся 3 августа 1959 года
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С 1959 года по 1995 год ММКФ
проходил один раз в два года в июле (по очереди с фестивалем в Карловых Варах). С 1995 года фестиваль стал ежегодным, за исключением 1998 года, когда Государственный комитет по кинематографии из-за экономических трудностей принял решение не проводить очередной фестиваль.
На Первом Московском международном кинофестивале Большого приза был удостоен фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека».
В разные годы на ММКФ вручались большие и золотые призы, золотые и серебряные медали, премии, специальные призы. С 1989 года главным фестивальным призом стал Святой Георгий, побеждающий дракона, каким он представлен на гербе города Москвы.
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