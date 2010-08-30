«Немного не в себе». Съемки

анонс

Совет Министров СССР принимает постановление № 3698-1510 "О создании Всесоюзного государственного фонда кинофильмов". Постановление было подписано И.В. Сталиным. Этим Постановлением регламентировано подчинение Госфильмофонда непосредственно Министру кинематографии СССР и включение Госфильмофонда в перечень особо важных объектов промышленности.

9 июля 2007

Открытие памятника Леониду Гайдаю

21 сентября в городе Свободный Амурской области открыт памятник выдающемуся режиссеру советского кино Леониду Гайдаю, который родился там в 1923 году. Авторы скульптуры Василий Разгоняев и Николай Карнабеда изобразили режиссера за работой, со сценарием в руках.