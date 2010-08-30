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«Немного не в себе». Съемки

30 августа
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30 августа 2010
Компания «Всемирные Русские Студии» и Группа компаний «ВайТ Медиа» (WeiT Media) приступили к съемкам двенадцатисерийного сериала «Немного не в себе».
В фильме снимаются: Евгения Добровольская, Алексей Макаров, Светлана Иванова, Ольга Тумайкина, Татьяна Орлова, Тимофей Каратаев, Екатерина Васильева, Екатерина Дубакина, Дмитрий Шаракоис, Роман Хардиков и другие. Режиссер фильма – Флюза Фархшатова. Сценарий написан Анастасией Касумовой и Екатериной Половневой.
Сериал «Немного не в себе» снят в очень востребованном, но редком для нынешнего времени жанре - жанре лирической комедии, в лучших традициях тонкого ситуативного, «английского», юмора, где многое зависит от правильно выбранной и переданной интонации.
«Немного не в себе». Съемки
Главный герой сериала, летчик Михаил Нересов, любит одновременно двух женщин - жену Людмилу и свою коллегу, юную красавицу-стюардессу Ирину. Однажды Ирина, которую перестает устраивать исключительно роль любовницы, загадывает желание: во что бы то ни стало всегда быть вместе с Михаилом. И вот, вследствие произошедшей автомобильной аварии, мечта Ирины сбывается, но совершенно неожиданным образом – Ирина и жена Михаила Людмила меняются телами. Теперь женщины волей-неволей вынуждены примерить на себя роль друг друга. Но способна ли принести радость жизнь, когда ты находишься «немного не в себе»?
По сюжету достаточно большое количество сцен происходит в аэропорте и на «рабочем месте» главного героя Михаила, поэтому первый же съемочный день начался в настоящем самолете, на подмосковном аэродроме «Внуково». А роль аэропорта сыграл главный корпус другого столичного воздушного порта - «Шереметьево».
Съемки продолжались до конца ноября 2010 года.

RWS
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персоны
Екатерина ВасильеваЕвгения ДобровольскаяЕкатерина ДубакинаСветлана ИвановаТимофей КаратаевАнастасия КасумоваЕкатерина ЛатановаАлексей МакаровТатьяна ОрловаОльга ТумайкинаФлюза ФархшатоваРоман ХардиковДмитрий Шаракоис
фильмы
Немного не в себе

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№ 12
Ланка (Краснодар)   21.09.2011 - 00:13
Скажите, пожалуйста, что за музыка играет на мобильнике? читать далее>>
№ 11
Elena777778 (Шахты)   16.09.2011 - 13:35
Мне сериал понравился, легкий, не навязчивый. читать далее>>
№ 10
Tasha3 (Санкт-Петербург)   16.09.2011 - 10:52
Ну что сказать. Слишком банальный конец. Хеппи-энд во всех областях. Татьяна Орлова отличная актриса, но не для этой роли. По поводу сюжета - ну не могла Ирина и теле Людмилы делать такие плохие прически. читать далее>>
№ 9
Leeeloo   16.09.2011 - 10:05
Очень добрый, хороший сериал, жаль что таких мало. Особенно Евгения Добровольская и Татьяна Орлова понравились. читать далее>>
№ 8
Kletryna (Москва)   15.09.2011 - 23:34
Только что закончила смотреть этот прекрасный сериал - легкий и такой приятный. Очень здорово, что фильм не про бандитов-убийства-расследования и не о вечной несчастной любви с печальным концом. Красиво... читать далее>>
Всего сообщений: 12
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