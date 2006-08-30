Эйфория российского кино в Венеции

63-й Венецианский кинофестиваль открылся 30 августа 2006 года в новом Дворце кинематографии на острове Лидо. Предыдущие два года были посвящены итальянскому (2004) и азиатскому (2005) кинематографу, а в 2006 году фестиваль прошел под знаком российского кино.

В рамках кинофестиваля была показана программа из классических российских фильмов "Тайная история русского кино" - "Кубанские казаки", "Свинарка и пастух", "Весна", "Романс о влюбленных"... Представлять программу будут Никита Михалков и Андрей Кончаловский.

Российский фильм есть в главном конкурсе - это "Эйфория" (показ 6 сентября)Ивана Вырыпаева, а в конкурсе дебютов - "Свободное плавание" Алексея Хлебникова. Фильм Павла Лунгина "Остров" закрывал Венецианский фестиваль, что очень почетно для страны.