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Горан Брегович и русская песня

4 августа
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4 августа 2010
Горан Брегович и русская песняСербский композитор Горан Брегович, известный своим сотрудничеством с Эмиром Кустурицей, записал сингл с певицей Валерией. Оригинальная версия композиции называется «Ederlezi» - это одна из самых популярных песен Горана Бреговича из саундтрека к фильму «Время цыган» Кустурицы. Новая версия называется «На Ивана Купала», русский текст к которой написала сама Валерия.
«Передо мной стояла сложная задача, - рассказала о своей работе над песней Валерия, - потому что при переводе с древнецыганского на русский язык нужно было сохранить лиричную ноту в тексте. В оригинальной версии поется о празднике под названием «Юрьев день», но для нас этот праздник почти ничего не значит. Поэтому по-русски я решила написать ее об Иване Купале. Песня получилась очень русская, но с балканским колоритом в аранжировке. Горан остался доволен: он немного понимает по-русски, хотя и не говорит».
«Это очень мелодичная, задушевная и немного грустная песня. Горан хотел, чтобы у нее было русское звучание, поэтому новая версия значительно отличается от оригинала, - объяснила Алена Черная, директор агентства City Concerts и российский агент Горана Бреговича. - Идею записи русской песни Горан вынашивал несколько лет. Он всегда восхищался тем, насколько богата русская культура. Я думаю, что в возрождении нашей фольклорной музыки могут большую роль сыграть уже состоявшиеся русские артисты. Горан Брегович когда-то был самым популярным рок-музыкантом в Югославии, его называли балканским Миком Джаггером. В какой-то момент он оставил рок-музыку и, благодаря своей популярности, создал волну небывалого интереса к фолку на Балканах, а затем - моду на цыганскую музыку во всем мире. Поэтому мы очень рады, что в России записали песню с такой популярной певицей, как Валерия».
Горан и Валерия познакомились во время одного из его визитов в Москву. Сначала он просто предложил ей исполнить одну из его песен на концерте в Москве, который состоится 15 октября в Crocus City Hall, а затем понял, что вместе они смогут создать песню на русском языке.
Песня была записана в рекордно короткие сроки: Валерия написала лирику за пару дней, а затем в присутствии Горана в Москве был записан вокал. Во время работы Валерия поразила композитора профессионализмом и способностью к импровизации. Запись музыки проходила позже в студии Горана Бреговича в Белграде при участии его оркестра.
«Я давно хотел записать одну из своих песен на русском языке, - рассказал о своем новом творении Горан Брегович, - потому что в Сербии мы всегда видели в России старшего брата и были очарованы русской культурой. Мне нравится идея, что теперь в России люди смогут петь мою песню на их родном языке и, я надеюсь, что нам с Валерией удалось сделать песню, которая понравится русским людям. Я также очень рад возможности увидеть больше русских городов и попутешествовать по России - у нас в октябре будет большой тур. Я даже и представить себе не мог, что буду играть в русской глубинке и доберусь до Хабаровска и Владивостока».

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Горан Брегович и русская песня фотографии
Горан Брегович и русская песня фотографии
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№ 1
елена ПРЕКРАСНАЯ (курск)   6.08.2010 - 21:11
Брегович мне нравится больше , чем Валерия. Его творчество очень любят мои сыновья, мой муж и я. читать далее>>
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