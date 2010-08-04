Горан Брегович и русская песня

Сербский композитор Горан Брегович
, известный своим сотрудничеством с Эмиром Кустурицей
, записал сингл с певицей Валерией
. Оригинальная версия композиции называется «Ederlezi»
- это одна из самых популярных песен Горана Бреговича
из саундтрека к фильму «Время цыган» Кустурицы
. Новая версия называется «На Ивана Купала»
, русский текст к которой написала сама Валерия
.
«Передо мной стояла сложная задача,
- рассказала о своей работе над песней Валерия
, - потому что при переводе с древнецыганского на русский язык нужно было сохранить лиричную ноту в тексте. В оригинальной версии поется о празднике под названием «Юрьев день», но для нас этот праздник почти ничего не значит. Поэтому по-русски я решила написать ее об Иване Купале. Песня получилась очень русская, но с балканским колоритом в аранжировке. Горан остался доволен: он немного понимает по-русски, хотя и не говорит».
«Это очень мелодичная, задушевная и немного грустная песня. Горан хотел, чтобы у нее было русское звучание, поэтому новая версия значительно отличается от оригинала,
- объяснила Алена Черная
, директор агентства City Concerts и российский агент Горана Бреговича
. - Идею записи русской песни Горан вынашивал несколько лет. Он всегда восхищался тем, насколько богата русская культура. Я думаю, что в возрождении нашей фольклорной музыки могут большую роль сыграть уже состоявшиеся русские артисты. Горан Брегович когда-то был самым популярным рок-музыкантом в Югославии, его называли балканским Миком Джаггером. В какой-то момент он оставил рок-музыку и, благодаря своей популярности, создал волну небывалого интереса к фолку на Балканах, а затем - моду на цыганскую музыку во всем мире. Поэтому мы очень рады, что в России записали песню с такой популярной певицей, как Валерия».
Горан
и Валерия
познакомились во время одного из его визитов в Москву. Сначала он просто предложил ей исполнить одну из его песен на концерте в Москве, который состоится 15 октября в Crocus City Hall
, а затем понял, что вместе они смогут создать песню на русском языке.
Песня была записана в рекордно короткие сроки: Валерия
написала лирику за пару дней, а затем в присутствии Горана
в Москве был записан вокал. Во время работы Валерия
поразила композитора профессионализмом и способностью к импровизации. Запись музыки проходила позже в студии Горана Бреговича
в Белграде при участии его оркестра.
«Я давно хотел записать одну из своих песен на русском языке,
- рассказал о своем новом творении Горан Брегович
, - потому что в Сербии мы всегда видели в России старшего брата и были очарованы русской культурой. Мне нравится идея, что теперь в России люди смогут петь мою песню на их родном языке и, я надеюсь, что нам с Валерией удалось сделать песню, которая понравится русским людям. Я также очень рад возможности увидеть больше русских городов и попутешествовать по России - у нас в октябре будет большой тур. Я даже и представить себе не мог, что буду играть в русской глубинке и доберусь до Хабаровска и Владивостока».
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