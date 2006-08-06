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Пластилиновой вороне - 25 лет!

6 августа
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6 августа 2006
Мультфильм "Пластилиновая ворона" для режиссeра Александра Татарского и композитора Григория Гладкова - счастливый случай и творческая эмблема.

Эдуард Успенский за пять минут написал стихи, Гладков подобрал мелодию, а Татарский считает, что весь сценарий ему словно продиктовали. Самым трудным оказалось записать мелодию. Симфонический оркестр сыграл еe плохо, певцы спели без настроения. Творческие муки создателей мультфильма закончились тем, что они просто увеличили скорость звука на магнитофоне. Получился вариант, ставший классическим. Эльдар Рязанов первым рискнул показать " Пластилиновую ворону " в "Кинопанораме". Только потом мультфильм начали демонстрировать по всем телевизионным каналам. Сейчас " Пластилиновую ворону " можно назвать долгожителем среди мультфильмов. Уже 25 лет этот мультфильм смотрят с удовольствием и взрослые и дети.
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№ 2
Герка (Москва)   6.08.2008 - 01:06
Гениальный мультфильм! И музыка, и слова песни "Пластилиновая ворона", и работа художников - все гениально. Тем более было удивительно прочесть в вашем посте, что идея была придумана _за... читать далее>>
№ 1
Герка (Москва)   6.08.2008 - 01:04
Гениальный мультфильм! И музыка, и <a href=http://www.gerka.ru/2007/09/02/plastilinovaya-vorona/>слова песни "Пластилиновая ворона"</a>, и работа художников - все гениально. Тем... читать далее>>
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