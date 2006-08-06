Хиппи в Москве

Гарик Сукачев, культовая фигура российской рок-культуры, 6 августа 2006 года начал съемки кинокартины "Дом Солнца", по мотивам повести Ивана Охлобыстина "Дом восходящего солнца" (сценарий - Наталья Павловская).

События фильма происходят в 70-ые годы в СССР:

Саша, девушка из благополучной семьи советских дипломатов, собирается отпраздновать успешное поступление в ВУЗ, но встреча с молодым человеком по прозвищу Солнце меняет всю ее жизнь. Саша ссорится с перспективным женихом, обманывает родителей и отказывается от долгожданной поездки заграницу ради того, чтобы быть рядом с лидером "системы" по имени Солнце.

Для работы над фильмом режиссер собрал весьма интересную и креативную компанию:

* Оператор-постановщик Сергей Козлов ("Белое золото", Параграф 78")

* Художник- постановщик Максим Фесон ("Сволочи", Параграф 78")

* Художник по костюмам Андрей Шаров, известный модельер, живописец и театральный художник; автор многочисленных коллекций одежды и перфомансов;

* Постановщик трюков Владимир Орлов ( "Параграф 78", "Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины")

* Композитор – Алексей Белов (лидер и автор большинства композиций легендарной группы "Парк Горького").



В главных ролях - Станислав Рядинский (Солнце) и Светлана Иванова (Саша).

Информация и фотографии - Компания "Топ-лайн"