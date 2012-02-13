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"Баллада о солдате". Начало подготовительного периода

7 августа
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7 августа 1957
7 августа 1958 года руководством Третьего творческого объединения "Мосфильма" был принят режиссерский сценарий кинофильма "Баллада о солдате". Начался подготовительный период работы.
На роль Алеши Скворцова режиссер Григорий Чухрай пригласил Олега Стриженова, а на роль Шуры - Лилию Алешникову.
Ранней осенью 1958 года на съемках натуры (недалеко от г.Владимира)произошел несчастный случай - Григорий Чухрай повредил ногу и сломал ключицу. Режиссера отвезли в госпиталь, где во время вынужденного перерыва Григорий Чухрай решил искать на роли главных героев других актеров. В результате в начале 1959 года съемки первых эпизодов фильма начались с уже участием Владимира Ивашова и Жанны Прохоренко.
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персоны
Лилиана АлешниковаВладимир ИвашовЖанна ПрохоренкоОлег Стриженов
фильмы
Баллада о солдате

фотографии >>
Кадр из фильма "Баллада о солдате"
Жанна Болотова в роли Шуры
Лиля Алешникова
Олег Стриженов, 1956 год ( кадр из фильма "Сорок первый")
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