Фильм-счастье покажут в Выборге

анонс

28 мая 2007 Сатира на экранах СССР На экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала "Фитиль". Первый номер сатирического киножурнала стал событием: критика отдельных недостатков партией приветствовалась, а люди специально шли в кино, чтобы не пропустить "премьеру".

26 ноября 2006 Первое высшее почетное звание в СССР 6 сентября 1936 года ВЦИК учредил звание "Народный артист" СССР для лиц, "особо отличившихся в деле развития советского театра, музыки и кино". Присвоение почетных званий не было изобретением советской власти.

20 июня 2006 Премьера фильма Павла Арсенова "С любимыми не расставайтесь" Фильм "С любимыми не расставайтесь" был поставлен режиссером Павлом Арсеновым по одноименной пьесе Александра Володина. В главных ролях - Ирина Алферова и Александр Абдулов, в то время - начинающие актеры.