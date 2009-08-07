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Фильмы кинокомпании Star Media отобраны в 5 из 6 заявленных номинаций телекинофорума «Вместе»

7 августа
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7 августа 2009
20 июля Отборочная комиссия конкурса «Телевизионные игровые фильмы» в Минске огласила номинантов X-го международного телекинофорума «Вместе». Фильмы и сериалы кинокомпании Star Media заявлены в 4-х номинациях в конкурсе «телевизионные игровые фильмы, сериалы»:

* Сериал «Начать сначала. Марта», продюсер Лариса Журавская – номинация телевизионный игровой фильм, сериал.
* Сериал «Начать сначала. Марта», актриса Мария Порошина – номинация «Актриса»
* Телевизионный фильм «Папа напрокат», актер Сергей Гармаш – номинация «Актер»
* Телевизионный фильм «Папа напрокат», режиссер Артем Литвиненко – номинация «Дебют»
* Также в номинации «Актриса» представлена Анна Кузина за сериал «Осенние цветы» (совместное производство Fresh Production UA и Star Media).

Говорит Председатель совета директоров группы компании Star Мedia и продюсер проектов Влад Ряшин (о фильме «Папа напрокат»):
«Мы уже не первый год удостаиваемся чести быть в числе номинантов телекинофорума «Вместе». В прошлом году фильм «Караси» получил 3 награды. Я очень надеюсь, что и в этом году жюри отметит наши фильмы. Хочу поблагодарить режиссера комедии «Папа напрокат» Артема Литвиненко за действительно яркий дебют, а всех актеров - Сергея Гармаша, Алену Бабенко и юного актера Мирослава Белоногого – за впечатляющую игру. Не так давно Мирослав приезжал на фестиваль в «Артек» представить эту картину в рамках акции «Родительский день от Star Media». Фильм получил много позитивных отзывов маленьких зрителей. Особенно меня поразило, как много они знают и понимают, и больше того – многому могут научить нас, взрослых. Фильм «Папа напрокат» как раз о судьбе такого «маленького волшебника», который помог изменить жизнь двух взрослых людей».
Продюсер сериала «Начать сначала. Марта» Лариса Журавская (о сериале «Начать сначала. Марта»):
«Мы рады, что попали в число номинантов предстоящего телекинофорума. Ведь сериал «Начать сначала. Марта» - это в большой степени социальный проект. На примере жизни главной героини (которую играет Мария Порошина) мы видим, что ни один поступок не проходит бесследно и рано или поздно приходит искупление. В фильме хорошо отображен срез нашего общества – жизнь троих детей и их родителей – полярно разные судьбы. Это фильм с жизненной историей, из которой, я уверена, каждый зритель сделает определенные выводы. Надеюсь, что сериал «Начать сначала. Марта» войдет в число победителей X телекинофорума «Вместе»».

Победители X юбилейного телекинофорума будут объявлены в Ялте, во время проведения телекинофорума 11 – 17 сентября.

В состав жюри конкурса "Телевизионные игровые фильмы" войдут: режиссер, сценарист, Народный артист России, лауреат Государственной премии СССР Александр Прошкин (председатель жюри), режиссер, Заслуженный деятель искусств России Дмитрий Астрахан, режиссер, Заслуженный деятель искусств России и Таджикистана Валерий Ахадов, актер, режиссер, Народный артист СССР Лев Дуров, режиссер, актер, сценарист, Заслуженный деятель искусств Узбекистана Юсуп Разыков.

В культурной программе фестиваля, которая на этот раз будет развёрнута не только в Ялте, но и в Севастополе и Симферополе, примут участие Николай Басков, Нани Брегвадзе, Сергей Захаров, Александр Подболотов, Инна Разумихина, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, ансамбль русской песни "Воронежские девчата", известные певцы из Болгарии, Белоруссии и других стран. Впервые откроется музыкальный салон фестиваля, в котором выступят известные телеведущие и артисты Николай Дроздов, Сергей Маховиков, Александр Михайлов, Валерия Арланова (Беларусь), Борис Клюев, Аристарх Ливанов и другие. Состоятся встречи с крымскими журналистами и моряками Черноморского флота.
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персоны
Сергей ГармашЛариса ЖуравскаяАнна КузинаАртем ЛитвиненкоМария ПорошинаВладислав Ряшин
фильмы
Начать сначала. МартаОсенние цветыПапа напрокат

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Фильмы кинокомпании Star Media отобраны в 5 из 6 заявленных номинаций телекинофорума «Вместе» фотографии
Фильмы кинокомпании Star Media отобраны в 5 из 6 заявленных номинаций телекинофорума «Вместе» фотографии
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