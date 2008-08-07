Многоликий Вий: что станет с лицом мифического чудовища?

Кинокартина «Вий», работа над которой продолжается уже более трех лет, с самого начала съемок была окружена ореолом таинственности.
Режиссер фильма по-прежнему не спешит раскрывать детали проекта.
Так до настоящего времени держится в тайне полный актерский состав фильма. Известно только, что к сегодняшнему дню в съемках уже приняли участие такие российские актеры, как Валерий Золотухин («Бумбараш»
, «Ночной дозор»
), Нина Русланова («Афоня»
, «Собачье сердце»
, «Небеса обетованные»
), Алексей Чадов («Ночной дозор», «9 рота»
, «Жара»
), Агния Дитковските («Знаки любви»
, «Жара»
), Игорь Жижикин («Монтана»
, «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»
), Андрей Смоляков («Антикиллер 2: Антитеррор»
, «Игры мотыльков»
, «Свой - чужой»
) и другие. Кроме того, по заявлению генерального директора компании «Каро Премьер» Алексея Рязанцева, переговоры об участии в картине велись и с рядом голливудских звезд «первого эшелона».
«Мы уверены, что наш фильм станет большим общественным и культурным событием, ведь в следующем году мы будем отмечать 200-летие Николая Васильевича Гоголя, и релиз «Вия» станет одним из ключевых событий, приуроченных к юбилею классика. Поэтому участвовать в подобном проекте для любого актера, российского или голливудского, очень важно, в первую очередь, с точки зрения культурной и общественной значимости фильма. Могу сказать, что у нас есть опыт общения с Голливудом. В частности, сценарий заинтересовал таких звезд первой величины, как Мел Гибсон и Киану Ривз»
– говорит продюсер фильма Алексей А. Петрухин.
Вопрос о том, кто будет играть самого Вия, и будет ли у этого мистического существа человеческое лицо вообще, создатели картины оставляют открытым по сей день. Режиссер Олег Степченко на вопрос об исполнителе роли Вия, отвечает: «Это секрет. Скажу только, что у Гоголя Вий – чудовище, но при этом реалистичен, очеловечен, как фигуры Пикассо. У нас он тоже – чудовищно реален».
Официальный сайт фильма «Вий»:
http://www.viymovie.com/
О кинокомпании RFG (ROSPOfilm Group)
Кинокомпания RFG была образована в 2002 году. Своей основной задачей кинокомпания считает создание конкурентоспособного на мировом уровне российского кино и привлечение западных инвестиций и специалистов для совместной реализации кинопроектов.
За плечами кинокомпании работа как над крупнобюджетными проектами («Сматывай удочки»
, «Мужской сезон. Бархатная революция»
), так и над арт-хаусными фильмами («Ничего не было»
, «Последний искатель»
, «Снег тает не навсегда...») и анимационными проектами («Чужая куча»).
RFG стала первой российской компанией, успешно выступающей в роли агента по продажам зарубеж картин отечественных кинопроизводителей.
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