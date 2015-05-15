Приговор «Большой жизни»

«Возьмем фильм «Большая жизнь», это — небольшая жизнь. Больно смотреть на изображение наших людей. Удивительно, когда дело касается советских людей, умудряются испачкать каждый раз. Обидно. Искажены отношения. В фильме показан не Донбасс культурный, механизированный, а фильм показывает самые грубые процессы физического труда».

Из выступления И. В. Сталина на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б)9 августа 1946 г., на котором обсуждался вопрос «О журналах «Звезда» и «Ленинград» и о кинофильмах «Большая жизнь» и «Иван Грозный» (вторая серия).



Эти слова - приговор картине Леонида Лукова по сценарию Павла Нилина «Большая жизнь». 4 сентября 1946 года было издано постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О кинофильме "Большая жизнь"».

Злополучная вторая серия «Большой жизни» была выпущена на экраны лишь в декабре 1958 года. Прошла совершенно не замеченной, во второстепенных кинотеатрах, без рекламы и рецензий.