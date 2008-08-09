Первый эпизод мультсериала «Настоящие приключения Белки и Стрелки» готов к запуску!

В течение последних двух месяцев московская студия Toonbox совместно со сценаристами Comedy Club усиленно заканчивала работу над первой серией своего давнего проекта. Это мультипликационный сериал «Настоящие приключения Белки и Стрелки».
Бюджет первого сезона (16 серий) составляет 350 тысяч евро.
Продюсирует сериал Павел Мунтян, автор проекта KOMS.ru (Проект Концептуальной Анимации).
Над видеорядом работали такие известные интернет-художники как Kol-Belov, Владимир «Plemiaш» Пономарев и Артур Меркулов (Art-Hur).
Речь в мультсериале идет, конечно, о собаках-космонавтах. Но не все так просто... ведь волей судьбы собаки похищены Межгалактической Конфедерацией Высших Существ и их принимают за самых высокоразвитых представителей Земли. Теперь они вынуждены соответствовать, и... вновь и вновь искать родную планету. Сюжет сериала составляют короткие веселые истории о неожиданных приключениях и встречах с обитателями вселенной.
Главные герои сериала — это, конечно же, знаменитые и незаменимые Белка и Стрелка. На удивление, обе собаки — мужского пола. Судя по первому эпизоду, персонажи очень перспективны, им действительно будет чем заняться в последующих сериях. Стрелка — чистокровная дворняга, лишенная буржуйских кровей, похоже, что он достаточно умен, придерживается здорового образа жизни, не злоупотребляет алкоголем и не курит. Всецело увлечен своей работой, не любит ложь, жадность и лень и вообще выглядит очень прилежным. Партия сказала: «надо!», комсомол ответил: «есть!»
Белка задуман как антипод Стрелки. Он явно хитер и академически необразован, во всем полагается на собственный опыт. В отличие от своего напарника, не придает значения своему происхождению, кроме того, он начинен всяческими вредными привычками. Но мы-то знаем, что именно такие, по законам жанра, и спасают миры в последний момент, находят выход из безвыходных положений, а также становятся любимыми романтическими героями. А девизом Белки могло бы стать: «Вечный кайф!»
В производстве находится первый сезон из 16 серий. Первая серия отшлифована и в готовом виде предстала на суд зрителей. Вторая в стадии отрисовки. Ее планируется завершить через месяц. В среднем продолжительность каждой серии от 5 до 9 минут. Это короткие истории, рассчитанные на возрастную аудиторию от 14 лет. Но, по большому счету, набраться гадостей дети малые из него не смогут, поскольку скользкие шутки им будут просто непонятны. Мультфильм будет интересен людям разных социальных групп и интересов.
Ссылка на мультфильм в хорошем качестве: http://narod.ru/disk/1704360000/final-video(fullsize-compressed).avi.html
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Также первый эпизод можно посмотреть на YouTube – http://ru.youtube.com/watch?v=Sl5jjkLd2zc
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