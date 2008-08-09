Первый эпизод мультсериала «Настоящие приключения Белки и Стрелки» готов к запуску!

анонс

9 апреля 2006

"Пустыня"? "Спасите гарем"? "Белое солнце пустыни"!

6 мая — Владимир Мотыль вылетает в Махачкалу (Дагестанская АССР) для выбора мест натурных съемок фильма "Белое солнце пустыни" и пробудет там до 15 мая. За три дня до его возвращения в ЭТК придет сообщение из Главного управления художественной кинематографии, что режиссерский сценарий наконец-то принят.