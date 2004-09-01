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Клуб «Сине Фантом» возобновляет работу

1 сентября
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1 сентября 2004
При поддержке телеканала СТС киноклуб «Сине Фантом» возобновляет свою работу в кинотеатре «Фитиль» с 1-го сентября 2004 года.
Имя «Сине Фантом» существует с 1985 года. Именно тогда Игорь Алейников создал первый номер самиздатовского киножурнала и назвал его «Сине Фантом». Журнал включал в себя статьи о самых разных направлениях кинематографа. Просуществовал он с 1985 года по 1990 год. Клуб, взявший тоже название «Сине Фантом», появился в ноябре 1995 года в московском Музее Кино. У клуба возникало немало трудностей, он дважды прекращал свою работу.
За время своего существования клуб «Сине Фантом» стал известен если не широкой публике, то настоящим любителям и ценителям кино. Основной принцип деятельности клуба - «В “Сине Фантом” смотрят и обсуждают настоящее кино вместе с его авторами».В связи с этим Глеб Алейников говорит, что задача клуба «не развлекать зрителя, а развивать его».
Борис Юхананов: «О, эти обсуждения! Подчас они превращались в очень острые дискуссии, совсем не свойственные киноманским объединениям. Ведь киноманы – это люди, которые в основном занимаются дегустацией. А здесь люди спорили на кровавые темы!»
Глеб Алейников: «Оказалось, что общество накопило огромную тоску по культуре… И все к нам ходили, ходили, ходили. А потом опять упал рубль, опять все стали думать, как деньги зарабатывать. И клуба не стало.»

По материалам сайта клуба «Сине Фантом»
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