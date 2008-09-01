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Первый фестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс» - в Смоленске

1 сентября
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1 сентября 2008
С 27 сентября по 3 октября 2008 года в городе Смоленск будет проходить Первый Всероссийский фестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс».
Организаторы кинофестиваля – Министерство культуры России, Гильдия кинорежиссеров России, Администрация Смоленской области и города Смоленска.
Фестиваль задуман в форме ежегодных конкурсов на лучший фильм, созданный актерами, реализовавшими себя на новом творческом витке в профессии режиссера. Сегодня в кинематографе много актеров, ставших режиссерами.
Среди них - Сергей Никоненко, Светлана Дружинина, Михаил Козаков, Александр Калягин, Олег Фомин, Борис Щербаков, Вера Глаголева, Елена Цыплакова, Рената Литвинова, Федор Бондарчук, Владимир Меньшов, Владимир Машков, Николай Бурляев, Петр Тодоровский, Сергей Жигунов, Михаил Пореченков и многие другие. Они создают уникальные фильмы, завоевывающие призы престижных кинофестивалей.
Официальным Призом кинофестиваля станет символ Смоленска – легендарная птица Феникс - символ вечного обновления и возрождения, отражающий идею постоянно раскрывающего в себе новые способности творческой личности.
Президент кинофестиваля – Народный артист России, кинорежиссер Всеволод Шиловский.
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персоны
Фёдор БондарчукНиколай БурляевВера ГлаголеваСветлана ДружининаСергей ЖигуновАлександр КалягинМихаил КозаковРената ЛитвиноваВладимир МашковВладимир МеньшовСергей НиконенкоМихаил ПореченковПётр ТодоровскийОлег ФоминЕлена ЦыплаковаВсеволод ШиловскийБорис Щербаков

обсуждение >>
№ 1
Анна (Синячкина)   5.11.2008 - 16:54
Море удовольствия и впечатлений получила от фестиваля!Эльдар Рязанов! Борис Щербаков! Правда на улице перед "Современником" встречу я так и не увидела...обидно... просто не было видно читать далее>>
Всего сообщений: 1
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