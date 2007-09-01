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"Мика и Альфред": съемки в Мюнхене

1 сентября
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1 сентября 2007
В начале сентября под небом Мюнхена на каменных улицах старого города были разыграны одни из самых значимых сцен истории «Мики и Альфреда».
У радиостанции «Свобода» Мика (Майкл Йорк) встретил друга – писателя Леонхарта Тауба (Владимир Долинский). Также прошли съемки одной из драматических сцен фильма – смерть Тауба на руках у Мики после конфликта с группой неофашистов. Мика также успел стать киллером и убить, при помощи своего необычного дара, первого «клиента» в театре.
Сложная психологическая линия картины отразилась на всем процессе съемок. Огромное напряжение всех участников процесса, мистическая атмосфера и бесконечное количество затраченных физических и ментальных сил. «Основная сложность заключалась в том», - рассказывает Владимир Фатьянов, «Что мистическая линия картины, когда мы снимали сверхъестественные способности Микки, стала воплощаться в реальной жизни, это сложно объяснить, но каждый участник съемок это почувствовал».
Под музыку Игоря Корнелюка прошли детские воспоминания Мики, кроме того, в картине будет присутствовать Борис Рубашкин, которого в основном знают по песне «Цыпленок жаренный» - зрителям «Мика и Альфред» откроется новая, неизвестная ранее грань личности этого человека.
«В Германии все прошло отлично, мы снимали масштабные сцены, которые привлекли большое внимание немцев, наблюдавших за съемочным процессом. Присутствовало большое количество прессы – телевидение, корреспонденты разных изданий. Кстати, на съемках побывал и автор произведения «Мика и Альфред» Владимир Кунин, который живет в Мюнхене. Ему очень понравилось, как идет работа», - рассказал продюсер ленты Александр Гуняев.
На выставке Мика познакомился с Хайди - в этой сцене участвовала популярная немецкая актриса Сента Аут. Наконец, Мика по просьбе друга нарисовал эскиз домового, тот ожил и попросил называть себя Альфредом.
Уже появилась особая героиня картины - Кукла Пусси (Анна Снаткина), с ней будет тесно общаться Альфред (Даниил Страхов).
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Александр ГуняевВладимир ДолинскийМайкл ЙоркИгорь КорнелюкБорис РубашкинАнна СнаткинаДаниил СтраховВладимир Фатьянов
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"Мика и Альфред": съемки в Мюнхене фотографии
"Мика и Альфред": съемки в Мюнхене фотографии
"Мика и Альфред": съемки в Мюнхене фотографии
"Мика и Альфред": съемки в Мюнхене фотографии
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