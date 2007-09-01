"Мика и Альфред": съемки в Мюнхене

анонс

16 сентября 2007 Беглянки - Екатерина Гусева и Ирина Рахманова 3 октября в Москве начались съемки кинофильма «Беглянки» режиссера Юсупа Разыкова с Екатериной Гусевой и Ириной Рахмановой в главных ролях. Съемки проходили в Москве и деревне под Серпуховым до середины декабря 2006 года.

18 февраля 2013 Возвращение Альгиса Арлаускаса и Марины Шиманской в российское кино Фильм «Победитель» - это первый российский проект за последние 15 лет творческой карьеры Альгиса и Марины.

19 февраля 2013 Рутгер Хауэр - в России Актер Рутгер Хауэр прилетел в Петербург на съемки последних эпизодов нового фильма режиссера Александра Якимчука «Пятая казнь».