Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

"Орел" подарил праздник детскому дому

1 сентября
Все года

Хроника кино >>
1 сентября 2008
Кинокомпания "Орел" превратила день знаний в день подарков для воспитанников детского дома пос. Мстеры Владимирской области.
Первый день осени стал ярким и веселым праздником - ребят приехали поздравить с началом учебного года исполнители главных ролей фильма "Золушка 4х4. Все начинается с желаний" Дарья Мельникова и Александр Головин, а также Руслан Устинов и Андрей Орел - продюсеры этой современной сказки, недавно завоевавшей призы на ХII детском кинофестивале в Орленке.
Общение с воспитанниками детского дома и их преподавателями началось со сладких подарков и праздничного выпуска шаров, продолжилось импровизированным концертом и показом ролика фильма, а закончилось вручением ключей от главного подарка - микроавтобуса "Газель".

Встреча оставила массу теплых впечатлений у всех ее участников - сам фильм "Золушка 4х4. Все начинается с желаний" - жизнеутверждающая техно-сказка с непременно счастливым концом. А именно таких сказок и на экране и в жизни особенно не хватает детям, оставшимся без родителей.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Александр ГоловинДарья МельниковаАндрей ОрелРуслан Устинов
фильмы
Золушка 4х4. Всё начинается с желаний...

фотографии >>
"Орел" подарил праздник детскому дому фотографии
"Орел" подарил праздник детскому дому фотографии
"Орел" подарил праздник детскому дому фотографии
"Орел" подарил праздник детскому дому фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Виктор Рябов
30 августа ушёл из жизни актёр Виктор Рябов.
Иосиф Кобзон
30 августа ушёл из жизни певец Иосиф Кобзон.
Валентин Манохин
29 августа скончался актёр, танцовщик Валентин Манохин.
Сергей Таланов
28 августа ушёл из жизни актёр Сергей Таланов.

День рождения >>

Ирина Антоненко
Мария Антонова
Сергей Гармаш
Виталий Коваленко
Владимир Кошевой
Дарья Мороз
Иван Ожогин
Михаил Полосухин
Мурад Султаниязов
Витторио Гассман
Ивонн ДеКарло
Джэйма Мэйс
Сергей Приселков
Скотт Спидмэн
Жак Тожа
Лили Томлин
все родившиеся 1 сентября >>

Премьеры ТВ

Любимцы
31 августа
Пятница
Френни
31 августа
Первый канал
Доктор Улитка
1 сентября
Россия 1
Несладкая месть
2 сентября
Россия 1
Хороший мальчик
2 сентября
Первый канал
Балабол-2
3 сентября
НТВ
Судебная ошибка
3 сентября
Россия 1
Челночницы. Продолжение
3 сентября
Россия 1
Морские дьяволы. Рубежи Родины
7 сентября
НТВ
Роза и чертополох
7 сентября
ТВЦ

ревью