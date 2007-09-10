Ты - не один. Ты - плюс один!

Съемки летнего блока картины Оксаны Бычковой «Плюс один» завершены. Однако режиссер не грустит о том, что значительная часть съемок осталась позади, а с нетерпением ждет монтажа, который называет «сладким периодом», и предстоящей премьеры весной 2008 года.
Оксана Бычкова, соавтор сценария и режиссер картины «Плюс один»:
Главный посыл моей картины – смотри вверх! Ведь все зависит от человека: ты можешь стоять на месте, и смотреть на серые лужи под ногами, а можешь смотреть вверх, на небо, которое прекрасно в любую погоду! Смотри вверх – и жизнь будет казаться лучше!
Напоминаем вам, что - «Плюс один» - это история любви Мужчины и Женщины. Каждый из них по-своему одинок, каждый ищет тепла, любви, и понимания. Встреча главных героев меняет всю их жизнь - прошлую, настоящую, будущую. «Плюс один» - не просто "романтическая мелодрама" с хэппи-эндом. Это история о том, как два любящих человека, Том и Маша, учатся понимать друг друга. О том, как они учатся быть счастливыми.
Роль Маши – молодой женщины, в которой «уснула» женщина, сыграла Мадлен Джабраилова - любимая актриса Оксаны Бычковой. Оксана мечтала поработать с Мадлен с той самой минуты, как впервые увидела ее на сцене «Мастерской Петра Фоменко". Поэтому, когда встал вопрос о следующем проекте, Оксана заранее знала, что главную роль в нем сыграет Мадлен Джабраилова. Сценарий "Плюс один" написан специально для Мадлен. Это в каком-то смысле признание в любви режиссера Бычковой к актрисе Джабраиловой.
Мадлен Джабраилова, актриса:
Это кино про любовь! Про чувства, про ощущения, про предощущения. Про жизненную рутину, про желание, про мечты. Это вполне реальная история из обычной жизни, где люди сталкиваются случайно и меняют друг друга не понимая этого. Это рассказ о том, как человек меняется в процессе жизни, ведает он того или не ведает. Как бы он ни пытался спрятаться в скорлупу, он непременно столкнется с жизнью, потому что она ярче, интереснее, чем ограниченное пространство. Жизнь начнет биться в эту скорлупу и в итоге откроет ее, и человек откроет что-то в себе, и наверняка что-то хорошее.
Если с актрисой, исполнявшей роль Маши, все было определено еще до начала съемок, то главного героя – всемирно известного кукольника, который повсюду ходит с перчаточной куклой по имени Дигги на руке, искали неожиданно долго. Изначально на главную роль в картине был утвержден популярный американский актер Джереми Дэвис. В середине мая Джереми прибыл в Москву и начал готовиться к съемкам. Однако уже через несколько дней Оксане Бычковой стало ясно: она и Джереми Дэвис снимают разное кино. Джереми стремился внести свои изменения в образ Тома и концепцию картины «Плюс Один» в целом. С чем Оксана, конечно же, никак не могла согласиться. После двухнедельной попытки договориться и найти общий язык, актер и режиссер обоюдно решили расстаться. Так Джереми Дэвис покинул Россию и картину «Плюс Один».
Оксана Бычкова, соавтор сценария и режиссер картины «Плюс один»:
В случае с Джереми Дэвисом у нас не получилось чисто иерархически выстроить отношения режиссера с актером. Я с удовольствием выслушиваю предложения артистов по поводу их образов, мне очень нравится, когда они импровизируют, но это должно укладываться в рамки конечного образа, выписанного в сценарии. Иначе разваливается драматургия! Все-таки режиссер отвечает за замысел и за артистов, он держит в голове всю картину в целом. А когда актер все делает совершенно по-другому, кино не получается.
Мужественно пережив «развод» с голливудской звездой Джереми Дэвисом, пройдя цепочку сложных юридических процедур (гонорар Джереми Дэвиса был к тому времени переведен на счет артиста в Америку, и перед продюсером картины «Плюс Один» Еленой Гликман стояла задача вернуть деньги в Россию, что она с успехом и сделала), Оксана Бычкова отправилась на поиски нового героя в Лондон. Там в кратчайшее время был организован кастинг претендентов на роль Тома. Как ни странно, в этом нам помогла сотрудница передачи «Жди Меня» Алена Гаретовская. Уже через неделю в проекте «Плюс Один» появился новый исполнитель роли Тома - Джетро Скиннер – актер Лондонской театральной сцены и фильмов BBC.
Оксана Бычкова, соавтор сценария и режиссер картины «Плюс один»:
Кстати, Джетро попал к нам случайно. Оператор, который снимал пробы, в один прекрасный день сказал: «Кажется, я понимаю, кто вам нужен, и такой человек есть. Посмотрите, может быть, он вам подойдет». Так появился Джетро, он был чуть ли не последним в последний день: до конца проб оставалось 15 минут. Текста у него не было, сценарий он не читал, но тут же за 5 минут пробежал глазами текст и очень прилично прошел пробы! Мы договорились, что к следующему дню он подготовит еще три сцены, и я попробую его повторно. Кстати, к тому времени мы уже закончили работу с кастинг-агентством, поэтому проводить пробы было буквально негде. И мы решили сделать это в Сент-Джеймс парке, прямо на газоне у Букингемского дворца. В результате у меня просто не осталось сомнений – Джетро сходу импровизировал и вообще делал все так, как мог бы сделать мой персонаж. Меня особенно подкупило то, что, когда он надел куклу на руку, оказалось, что она похожа на него! Как будто куклу делали специально для Джетро.
Джетро Скиннер, актер:
Съемки в картине «Плюс один» стали для меня большим шагом вперед. Я был единственным англичанином на площадке! Понимание того, что предстояло сделать, наполняло меня радостным ожиданием и ужасом одновременно. Но мое главное ожидание оправдалось – мне было захватывающе интересно! Так что - посмотрим, что из этой моей авантюры получится! И еще: в Лондоне меня ждет беременная жена, так что мне очень хочется, чтобы наш фильм стал для нас отличным подарком к рождению ребенка! Возможно, мне пригодится и опыт общения с куклами – во всяком случае, я на это очень надеюсь! Думаю, с уверенностью можно сказать, что фильм, который сняла Оксана, очень добрый и светлый, потому что она настоящий оптимист, и в своих картинах создает удивительно красивый мир.
Красивый мир невозможно представить без красивой музыки. В картине «Плюс один» будет очень лиричный саундтрек: музыку к фильму написала еще одна любимая артистка Оксаны Бычковой – певица и актриса Мириам Сехон. В картине ей досталась небольшая, но очень важная роль. Ее появление повлечет за собой кардинальный поворот в отношениях героев Мадлен и Джетро. Роль певицы в сценарии писалась специально под Мириам.
Мириам Сехон, певица, актриса:
С Оксаной мы знакомы довольно давно, у нее есть мои диски, она бывала у меня на концертах. Однажды Оксана позвонила и сказала, что собирается снимать новую картину, и ей хотелось бы со мной поговорить. Я спросила: «Ты хочешь снять меня в кино или чтобы я написала музыку?» Мне было интересно и то, и другое. Оксана ответила: «В сценарии есть персонаж – певица, у нее есть своя группа». В общем, все, как у меня!
«Плюс один» - это не только лирика, но еще и добрый юмор. Один из многочисленных приятных сюрпризов картины – появление в смешном эпизоде популярных актеров Юрия Колокольникова, Павла Деревянко и Евгения Цыганова. Они снялись в костюмах «ростовых» кукол.
Юрий Колокольников, актер:
Эпизод был такой: три раздолбая работают ростовыми куклами и фотографируют прохожих за деньги. Женя Цыганов был поросенком, Паша Деревянко - кроликом, а я - гориллой. Мне кажется, что один день поработать гориллой – это мечта любого артиста! И вообще, троица Цыганов, Деревянко и ваш покорный слуга – это та-а-акая зубодробительная тема! Кто откажется от ролей поросенка, кролика и обезьяны, вы мне можете такого человека назвать? Я – нет!
А в роли смешного и обаятельного директора семинара по кукловодству снялся всеми любимый артист Владимир Ильин.
Владимир Ильин, актер:
Как только я посмотрел картину Оксаны Бычковой «Питер FM»
, я понял – отказываться от роли в ее новом проекте нельзя. Ведь хочется чего-то светлого! А кино – это даже не отдых, это психотерапия. Когда мой отец пришел с войны, он часто нам говорил: «Ребята, мне солнышка хочется!» И вот я сейчас почти в возрасте отца и понимаю, что мне тоже хочется солнышка…
«Мне просто везет – я всегда работаю только с хорошими артистами!» - комментирует свой кастинг Оксана Бычкова.
Многие уже заочно сравнивают «Плюс один» с предыдущей картиной Оксаны – успешным фильмом «Питер FM». По словам режиссера, их будет объединять общая лирическая струя, оптимистический взгляд на жизнь и весенняя атмосфера красивого города.
Оксана Бычкова, режиссер:
Для меня Москва по сравнению с Петербургом гораздо более жесткий и местами даже агрессивный город, но, как ни странно, в отснятом материале она не получается такой, какой я ее чувствую. Москва выглядит весенним городом с нежно-розоватым небом, хотя мы этого специально не добивались, да и снимали что-то весной, что-то летом, и в разное время суток. В общем, мистика!
Видимо, лиризм картины «Плюс один» распространяется даже на московскую обычно ненастную погоду! Неудивительно, что англичанин Джетро Скиннер окончательно и бесповоротно влюбился в этот город. Возможно, один из главных итогов летнего блока съемок картины «Плюс один» в том, что на площадке люди разных культур и взглядов на жизнь стали друзьями.
«Плюс один» - это уравнение, слагаемые которого каждый зритель должен выбрать сам, потому что этот фильм – про каждого из нас. Нужно найти главное слагаемое, то самое, которое и есть - "Плюс один", и научиться жить счастливо...
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