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«Про любоff». Закрытый показ

11 сентября
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11 сентября 2010
11 сентября в Концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялся закрытый предпремьерный показ фильма «Про любоff» от продюсерской фирмы Игоря Толстунова «ПРОФИТ» и режиссера Ольги Субботиной. Сценарий фильма написан по мотивам книги Оксаны Робски «Про любoff/on», которая повествует о непростых отношениях внутри любовного треугольника.
Мероприятие посетили Игорь Толстунов, Оксана Фандера, Федор Бондарчук, Ольга Сутулова, Евгений Стычкин, Тигран Кеосаян, Алена Хмельницкая, Анастасия Цветаева, Татьяна Лютаева, Агния Дитковските, Игорь Угольников, Леонид Ярмольник, Мария Максакова, Ирина Хакамада, Мария Голубкина, Ренат Давлетьяров, Александр Ворошило, Павел Лунгин и многие другие.
Уже в 18:00 на красной ковровой дорожке у входа в концертный зал стали появляться первые гости. Наслаждаясь теплым субботним днем, они с оживлением обсуждали предстоящий показ. Актеры, сыгравшие в фильме, увлеченно делились воспоминаниями о процессе съемок, указывая на те места в «Барвиха Luxury Village», где снималась та или иная сцена. У концертного зала был припаркован тот самый Bentley GT Speed, на котором передвигался главный герой фильма Влад в исполнении Федора Бондарчука.
Гости, которые предпочли пройти в фойе концертного зала наслаждались изысканными закусками от ресторана A.V.E.N.U.E и легкими коктейлями на основе коньяка Hennessy.
После просмотра гости направились на after-party в Barvikha Hotel & Spa, где под зажигательный сет ди-джея съемочная группа фильма принимала поздравления от коллег и зрителей.

Справка о фильме
У девушки Даши (Ольга Сутулова), приехавшей «покорять» Москву, редкая специальность – преподаватель техники речи. Новый клиент – участвующий в политических выборах бизнесмен Влад (Федор Бондарчук). Он молод, уверен в себе и невероятно обаятелен. Каждый визит к нему становится для девушки праздником. По мере общения Даша начинает думать, что Влад с женой Ладой (Оксана Фандера) – чужие люди и живут каждый своей жизнью. Ей кажется, что Влад окружает ее вниманием и заботой. Однако случайная встреча с его женой заставляет Дашу задуматься о своих отношениях с Владом и понять, что в них было реальностью, а что - иллюзией, которую она сама себе создала.
Съемочная группа картины с особым вниманием отнеслась к деталям, окружающим жизнь главных героев. Даша живет скромной жизнью, снимая квартиру вместе с подругой. В процессе общения с Владом она знакомится с богемным образом жизни состоятельных людей: сопровождает Влада на мероприятиях и деловых встречах в Barvikha Hotel & Spa и наслаждается комфортом автомобилей Bentley и Maserati.
Съемки фильма проходили в ЦУМе, где Даша без труда подбирает себе новый гардероб, и в знаковых местах Рублево-Успенского шоссе - ресторанах, красивых домах его жителей, и конечно в «Барвиха Luxury Village» - самом узнаваемом и роскошном комплексе этого направления.
Гардероб Лады продумывался до мельчайших деталей, в свет она выходит в Dolce&Gabbana, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Gucci, Roberto Cavalli и других модных марках, а в домашней атмосфере предпочитает кашемир и шелк от Frette.
Вечерние платья Лады дополняют бриллиантовые украшения Pasquale Bruni, а в качестве подарка любимой Влад преподносит ей подвеску Chopard из ювелирной коллекции Happy Diamonds. Светские дамы, подруги Лады, также появляются в фильме в украшениях Chopard, de GRISOGONO, часах Patek Phillipe. А главный герой картины носит легендарные часы Rolex Daytona, которые уже многие десятилетия считаются символом точности и надежности.
Влад предпочитает строгие костюмы от Brioni, Giorgio Armani и Ermenegildo Zegna, на его рабочем столе всегда присутствуют аксессуары S.T.Dupont – непременные атрибуты успешного человека.

«Барвиха Luxury Village»
Расположенная в 8-ми километрах от Москвы, на самой престижной подмосковной трассе - Рублево-Успенском шоссе, «Барвиха Luxury Village» является уникальным комплексом luxury услуг и шоппинга. На территории «Барвиха Luxury Village» расположены бутики Dolce&Gabbana, Bottega Veneta, Gucci, Prada, Ermenegildo Zegna, Giorgio Armani, Tom Ford и многих других законодателей моды. Здесь же находятся бутики ювелирных марок Graff, Chopard, Tiffany & Co, de Grisogono. В бутике Mercury представлены коллекции Harry Winston, Pasquale Bruni, Mikimoto, Palmiero, аксессуары S.T.Dupont и множество других легендарных брендов. Автосалоны Bentley, Maserati, Ferrari и Harley Davidson всегда готовы порадовать любителей быстрой и красивой езды широким выбором своих моделей. Обрамляют «Барвиха Luxury Village» уникальный концертный зал, не уступающий по своей технической оснащенности ни одной площадке мира, и Barvikha Hotel & Spa, где гостей ожидает неповторимая атмосфера уюта и комфорта, эксклюзивные спа-услуги, гастрономические удовольствия и безупречный сервис.

ЦУМ
Продолжая вековые традиции, ЦУМ и сегодня остается первым и единственным department store страны, предлагающим продукцию высшего качества. ЦУМ расположен в самом центре Москвы, в непосредственной близости от памятников культурного и архитектурного наследия, а также выставочных залов и гостиничных комплексов мирового уровня. В ЦУМе представлены более тысячи ведущих марок одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики. В магазине представлены такие марки, как Gucci, Prada, Dolce&Gabbana, Bottega Veneta, Givenchy, Lanvin, Valentino, Roberto Cavalli, Yves Saint Laurent, Versace, Oscar De La Renta, Jimmy Choo, Alexander McQueen, Emilio Pucci, Marni, Balenciaga, Stella McCartney, а также бренды Chopard, Pasquale Bruni, Bulgari, Graff, Tiffany&Co, часовые корнеры Rolex и Zenith и многие другие ювелирно-часовые бренды. Филиал ЦУМа находится в «Барвиха Luxury Village». Более подробная информация на www.tsum.ru.

Продюсерская фирма Игоря Толстунова «ПРОФИТ»
«Продюсерская фирма Игоря Толстунова» – образована в апреле 1995 года продюсером Игорем Толстуновым. Компанией созданы такие известные и отмеченные наградами на различных кинофестивалях фильмы, как: «Вор» и «Водитель для Веры» Павла Чухрая, «Восток-Запад» Режиса Варнье, «Ворошиловский стрелок» Станислава Говорухина, «Питер FM» Оксаны Бычковой, «Путешествие с домашними животными» Веры Сторожевой, «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики и многие другие. На счету «Продюсерской фирмы Игоря Толстунова» - около 40 полнометражных художественных фильмов, а так же более 100 телефильмов и сериалов, последним событием среди которых стал сериал «Школа». Более подробная информация на сайте www.profitkino.ru

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Пресс-релиз фильма

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№ 3
Эля (Рязань)   2.10.2010 - 23:57
Зря вешали ярлыки. Хороший фильм получился, содержательный, глубокий и искренний. Самое интересное, очень жизненный и живой. То, что в статье рассказали, какие места были показаны, какие часы, украшения... читать далее>>
№ 2
Багира11 (Москва)   15.09.2010 - 14:20
Ну как же... Кино же сняли. И даже посмотрели... Наверное, сценарий оказался столь высокохудожественным, что смог заинтересовать не самых плохих актеров и актрис))). Досадно однако... читать далее>>
№ 1
170405   15.09.2010 - 01:48
Ничего более циничного, имею ввиду описание, встречать еще не приходилось. И какое, простите, отношение этот "шедевр" - а то, что он таковым и окажется, у меня лично сомнений не вызывает, имеет... читать далее>>
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анонс

"Операция "Ы"! - "Почему "Ы"?" - "Чтобы никто не догадался."
"Операция "Ы"! - "Почему "Ы"?" - "Чтобы никто не догадался."
Премьера фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" состоялась 16 августа 1965 года. Касса была фантастическая - картину посмотрели 69,6 миллионов зрителей! Ни одна советская лента до этого не имела такого успеха.
2 комментария
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