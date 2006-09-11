Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Музей кино открывает 28-ой сезон

11 сентября
Все года

Хроника кино >>
11 сентября 2006
Музей кино открывает свой 28-й сезон в ЦДХ и кинотеатре "Салют". Во вторник, 12 сентября в Красном зале кинотеатра "Салют" состоится открытие сезона в Музее кино. В этот день будут показаны фильмы "Гражданин Ланглуа" (Эдгардо Козарински, Франция, 1994), "Взлетная полоса" (Крис Маркер, Франция, 1962) и "Школа" (Едзи Ямада, Япония, 1993).
Любители "старого советского кино" смогут посмотреть 16 сентября фильм Ильи Фреза "Первоклассница", а 18-го сентября - фильм Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости". Можем порадовать поклонников творчества Киры Муратовой - 20-го сентября у них есть шанс посмотреть на большом экране фильм "Настройщик".

В первой половине сезона 2006/2007 гг. в Большом зале ЦДХ кинозрителям будет представлена ретроспектива фильмов японского режиссера Масаки Кобаяси, а также творчество еще трех выдающихся кинематографистов: это чешский режиссер Ян Немец, финн Аки Каурисмяки и польский режиссер Кшиштоф Кесьлевский.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
фильмы
Аттестат зрелостиНастройщикПервоклассница

обсуждение >>
№ 1
Макс (Москва)   10.09.2006 - 19:46
Спасибо большое за то, что написали про такое чудесное место, как Музей Кино. Я с ним контактирую с 1999 года. Именно на Красной Пресне (где когда-то он располагался) я проводил все свое свободное время,... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Берт Рейнольдс
6 сентября ушёл из жизни актёр Берт Рейнольдс.
Николай Черныш
6 сентября ушёл из жизни актёр Николай Черныш.
Геннадий Мелёхин
4 сентября скончался актёр Геннадий Мелёхин.

День рождения >>

Фёдор Добронравов
Лада Дэнс
Александр Зельский
Олег Зима
Всеволод Ларионов
Алексей Огурцов
Федя Смирнов (II)
Евгения Тудорашку
Олег Школьник
Габриела Голдсмит
Роксэнн Досон
Херберт Лом
Вирджиния Мэдсен
Серж Хазанавичюс
Тараджи П. Хенсон
Эва Шикульска
все родившиеся 11 сентября >>

Премьеры ТВ

Кем мы не станем
14 сентября
ТВЦ
Субура
14 сентября
Первый канал
От имени моей дочери
15 сентября
Первый канал
Потерянное счастье
15 сентября
Россия 1
Семейное дело
15 сентября
ТВЦ
Сухарь
15 сентября
Россия 1
Жги!
16 сентября
Первый канал

ревью