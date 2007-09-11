Крымские золотые яблоки

Церемонией вручения "Золотых яблок" завершил в Крыму свою работу фестиваль продюсерского кино "Кино-Ялта"-2007. "Большое золотое яблоко" получил фильм Павла Чухрая
"Русская игра
", признанный лучшим фильмом фестиваля. Яблоко чуть поменьше за "Лучшую режиссерскую работу" досталось Кире Муратовой
за ленту "Два в одном
". Александр Велединский, вручавший Муратовой "Яблоко", прокомментировал это так: "Судить своих коллег — это не самое приятное занятие. Тем не менее, в этом случае судить было приятно. Потому что Кира Муратова — один из лучших режиссеров".
Выбирая лучшую актрису, члены жюри долго спорили. Им нравилась и Алена Бабенко
в "Инди
" Александра Кириенко, и Виктория Толстоганова
в "Натурщице
" Татьяны Воронецкой, и вообще все актрисы фильма "Враги
" дебютантки Марии Можар. Аркадий Инин и Николай Мазяр, выйдя на сцену, совместно исполнили непростую роль Париса и вручили "Яблоко" Зое Кайдановской
за роль в ленте "Ничего личного
" Ларисы Садиловой. Непростой задачей стал и выбор лучшего актера, в конечном итоге им стал Александр Балуев
, сыгравший в "Инди
". Специального упоминания Жюри удостоилась актриса Елена Яцко за роль второго плана в картине "Враги", а лучшей дебютанткой была названа Анастасия Зюркалова
за роль умирающей девочки в ленте Оксаны Байрак "Аврора
". Еще одно "Яблоко" — с формулировкой "За верность профессии" — досталось Аде Роговцевой
. На церемонии закрытия фестиваля в Массандровском дворце присутствовали Федор
и Светлана Бондарчук
, Александр Балуев
, Александр Стриженов
, Марат Башаров
с женой и дочерью, Дмитрий Барщевский, Гоша Куценко
, Ольга Орлова
и другие.
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