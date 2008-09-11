«Гитлер капут!»: Премьера

11 сентября в кинотеатре «Пушкинский» состоялась премьера самой ожидаемой и самой обсуждаемой комедии наступившего киносезона «Гитлер капут!». Перенос даты релиза породил многочисленные слухи вокруг фильма, а скандал с демонтажем наружной рекламы, разразившийся за неделю до премьеры, окончательно придал картине статус фильма-события.

Как следствие премьера вызвала настоящий ажиотаж у избалованной столичной публики – стоящие под проливным дождем люди начали спрашивать «лишние билетики» задолго до начала мероприятия. К счастью атмосфера, царящая внутри «Пушкинского», кардинально отличалась от промозглой погоды: в фойе было шумно, весело и по-настоящему празднично. Небывалое количество «звезд», сыгравших в фильме, а также «громких» имен, почтивших своим вниманием премьеру картины, сделало это мероприятие одним из самых ярких событий светской жизни. Друзья, коллеги и просто гости премьеры поздравляли в этот вечер Павла Деревянко, Анну Семенович, Ксению Собчак, Юрия Гальцева, Михаила Крылова, Илью Олейникова, Анфису Чехову, Тимати, Алексея Огурцова и продюсеров картины. Посмотреть искрометную комедию о приключениях «нашего» разведчика пришли Ренат Давлетьяров с Ольгой Орловой, Анна Михалкова, Андрей Мерзликин, Надя Ручка, Анастасия Цветаева, Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев, Марат Сафин с Настей Осиповой, Игорь Верник, Аркадий Укупник и многие другие. Представляя со сцены съемочную группу, продюсер Сергей Ливнев в первую очередь посетовал на отсутствие одного из главных виновников торжества: «К сожалению, сегодня здесь отсутствует один человек, без которого этот фильм точно не существовал бы. Это автор сценария и режиссер Марюс Вайсберг. Однако у него уважительная причина. Через несколько дней начинаются съемки нашего нового фильма, который мы планируем выпустить 8 марта. Он будет называться «Любовь в большом городе». Съемки проходят очень далеко, в Нью-Йорке, и ему было затруднительно прилететь. Я с ним сейчас созванивался, и он просил передать всем привет и сказать «огромное спасибо» всей группе и актерам».

Звездная команда актеров присутствовала на сцене почти в полном составе. Анна Семенович, исполнившая свою первую и к тому же, главную, роль в большом кино, призналась, что вообще любит комедийный жанр, поэтому особенно рада была участвовать в проекте: «Я рада, что снялась в этом замечательном фильме, он мне очень нравится. Это очень добрая и личная история, она о настоящих человеческих чувствах. С Пашей Деревянко на съемках было легко работать, он настоящий джентльмен».

Ксения Собчак, сыгравшая небольшую, но яркую роль Евы Браун, тоже довольна результатом: «У меня была небольшая роль, но мне очень хотелось ее сыграть. Было интересно попробовать себя в роли актрисы. Надеюсь, этот легкий и забавный фильм понравится зрителям».

Павел Деревянко, вышедший на сцену в костюме плюшевого мишки, пожелал зрителям приятного просмотра и напутствовал словами:

«Этот фильм – шутка! Не надо воспринимать его серьезно».

Оценить шутку по достоинству зрители смогут уже 18 сентября, когда фильм выйдет в широкий прокат.

Агентство SKC