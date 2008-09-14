Входной билет в профессию

Образовательный центр Star Media - обучающая программа творческого и профессионального развития молодых, талантливых кинематографистов.C 14 по 17 сентября руководитель Образовательного центра Star Media в России Иванов Андрей Владимирович провел мастер-классы и лекции в рамках международной программы Generation Campus.«Цель моего визита во Владивосток - познакомиться с участниками проекта Generation Campus, пообщаться с ними, увидеть их проекты.» -– «В случае если один из презентуемых проектов мне покажется интересным, мы готовы будем предоставить производственную и интеллектуальную базу кинокомпании Star Media для его реализации. Помимо этого, для участников проекта подготовлена интересная обучающая программа и мастер-класс, где я с удовольствием поделюсь своим профессиональным опытом».«Основная проблема внедрения молодых продюсеров, режиссеров, сценаристов в профессиональное теле- и кинопроизводство – достаточно большой разрыв между вузами, где ведется теоретическая подготовка молодых специалистов, и требованиями к профессионалам у частных киностудий, где, в том числе молодые специалисты, должны начать свою профессиональную карьеру» -- «Разрыв этот связан с тем, что производственная база киноинститутов находится сегодня в «каменном веке» кинематографии, а учебные планы и программы составлены десятилетия назад, и несмотря на некоторую модификацию не отвечают сегодняшним требованиям кинорынка. «Generation campus» должен стать связующим звеном между теоретическими дисциплинами, преподаваемыми в киновузах, и практическими требованиями сегодняшнего теле- и кинопроизводства. Опыт семинаров и лекций в «Generation campus» ляжет в основу практических кинодисциплин, которые смогут помочь молодым специалистам адаптироваться в условиях современного российского теле- и кинорынка и плавно вписаться в процесс развития экранного искусства».«Для нас представляют большой интерес молодые, талантливые кинематографисты» – говорит Влад Ряшин. – «За свою сравнительно небольшую историю Star Media стала одним из лидеров производства на рынке телеконтента в СНГ. Мы произвели множество проектов, которые с успехом идут на центральных телеканалах стран Содружества и особенно в России. Сегодня компания развивает новое для себя направление – полный метр. Я надеюсь, что Generation Campus станет именно тем местом, где мы сможем найти интересные сценарии для будущих фильмов».