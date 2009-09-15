«Ласковый май». Пресс-конференция

Когда Андрей Разин
собирал свой легендарный коллектив «Ласковый май»
, он, скорее всего, не смел и мечтать о том, что про них когда-нибудь снимут художественный фильм. Прошли годы (аж 20 лет!). Про феномен группы написано немало статей, снято десяток передач, а теперь настал черед и игрового кино.
15 сентября состоялись пресс-показ фильма «Ласковый май»
и конференция с его создателями: режиссером Владимиром Виноградовым
, продюсером Ефимом Любинским
, композитором Алексеем Шелыгиным
, актерами Вячеславом Манучаровым
и Екатериной Федуловой
. На встрече с прессой присутствовал и специальный гость - Юрий Шатунов
. Разин
не смог подъехать, потому как отмечал свой день рождения.
Просмотр оставил у журналистов двоякое впечатление. С одной стороны картина вызывает ностальгические воспоминания, а с другой представляет собой набор штампов и балансирует на грани кича. Поэтому беседа началась с довольно резких высказываний в сторону режиссера и оператора, которых попросту посчитали плохими ремесленниками. Далее всем участникам пресс-конференции пришлось волей-неволей оправдываться и защищать постановщиков.
Помимо непонятного жанра картины, о котором по большей части шел разговор, затронули тему достоверности происходящих на экране событий. На что Шатунов
слукавил: «Я не могу сказать о процентах достоверности. В фильме есть такие люди, как Андрей Разин, Юрий Шатунов, которые реально существовали и существуют до сих пор. В общем, это еще одна версия об истории «Ласкового мая»»
.
В защиту режиссера выступил Вячеслав Манучаров
, исполнитель роли Андрея Разина
: «Тем, как я сыграл в этом фильме, я обязан только Володе. если бы не он, то и фильм был бы совершенно другой»
. На что его заверили, что именно на нем и держится фильм. Если бы не Манучаров
, то картину просто невозможно было бы смотреть. С этим трудно не согласиться.
Предоставили слово и композитору нового фильмаю. Шелыгин
рассказал, что перед ним стояла задача не адаптировать уже существующие мелодии «Ласкового мая»
для современного слушателя, а придумать новые мелодии в стилистике того времени. С чем он, как обычно, блестяще справился.
Разумеется, было немало вопросов к Шатунову
. В частности, его спросили про предложения сниматься в кино. «Да, мне присылают множество сценариев. Но, в основном, это про банкиров, которых убивают на первых же минутах. А мне такое кино не нравится. Не люблю насилие, которое заполонило наши экраны. Я бы с удовольствием сыграл в сказке вроде «Зачарованной». С одной стороны это сказка, а с другой - достаточно серьезная»
- признался певец.
Когда ему предложили охарактеризовать историю легендарной группы в жанре, он предложил объединить три голливудские картины - «Терминал»
, «Любовь вокруг нас»
и «Знакомьтесь, Джо Блэк»
- в одно целое. «Тогда это будет похоже на нас. Это и трагикомедия, и трагедия, и какие-то жизненные ситуации. Но это очень серьезное дело»
.
В целом Шатунов
осторожно относится к получившейся картине. Например, он считает, что актер, сыгравший его прототипа, не похож на него. «Единственный момент, где он похож на меня, это падение с мотоцикла. Вот та первая фраза, которую он сказал тогда, она моя. Я так говорю»
.
Все присутствующие (кроме Шатунова
, который появился в проекте лишь после окончания съемок) твердили о том, что не хотели снимать историческую картину. Поэтому-то и выбирали непохожих актеров. Особенно долгий кастинг был на роль Шатунова
- полгода каждый день отсматривали десяток претендентов. «Юрий Шатунов - единственный в своем роде. Были и похожие на него, но не подходили ни голосом, ни душой. Это еще одна причина, по которой мы отказались от следования реальной истории»
- признался режиссер, на что Манучаров
добавил: «Кастинг был кровавый. Поверьте мне»
.
Совсем чуть-чуть дали сказать и Екатерине Федуловой
, исполнительнице роли возлюбленной Разина
. ««Ласковый май» - это мое детство. Я любила эту группу, у нас в классе были и фанатки. Правда, они не были такие, как в фильме, но все-таки были. Я завидую ребятам, которые сыграли главные роли. О подобных ролях мечтает любой актер. Это и приключение, и история, и трагические моменты. Они - молодцы!»
Под конец конференции напряжение, наконец-то, спало, и стали слышны положительные отзывы. Например, корреспондентка нашего портала Виктория Милич
призналась, что является поклонницей Юрия Шатунова
, и заверила, что многим бывшим фанатам «Ласкового мая»
картина понравится, а следовательно, ее ждет успех. Кстати, Виноградов
незадолго до этого признания в любви рассказал, что на Кинорынке в Сочи прокатчики («в основном, это были люди 30-40 лет, заставшие группу в своем прекрасном возрасте»
) приобрели более 500 копий. Так что вполне возможно, что обычным зрителям кино понравится.
Разрядил обстановку и сам Шатунов
: «В Германии я однажды познакомился с одним известным продюсером и дал ему прослушать наши старые песни, чтобы он мне сказал, что это за стиль и вообще существует ли подобное. И он мне сразу сказал, что это шлягер. Это не поп, не рок, это шлягер. И такая музыка есть и у них. Только ее очень сложно создать. Шаг вправо, шаг влево - расстрел. Что мы имеем сейчас. Это не трагедия, ни комедия, ни триллер, ни исторический фильм. Это... Шлягер!»
На этой ноте и закончилась встреча с создателями картины «Ласковый май»
.
В прокат это кино выходит 1 октября, а рецензию на него читайте в ближайшее время в разделе «Премьеры»
.
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