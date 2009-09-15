«Ласковый май». Пресс-конференция

анонс

11 февраля 2007

Премьеры в Венеции

63-й Международный кинофестиваль в Венеции (начало 30 августа) объявил свою программу. Организаторы кинофорума подчеркивают, что в этом году в его программе только премьеры. Впервые за несколько последних лет в нем хорошо представлено кино России.