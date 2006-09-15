С 15 по 28 сентября 2006 года на Дальнем Востоке пройдет IV Открытый Российский Кинофорум «Амурская осень». В этом году фестиваль традиционно состоится на территории двух государств, России и Китая, и будет посвящен двум событиям – году России в Китае и 150-летию г. Благовещенска.

Кинофорум-2006 порадует новым фирменным стилем! Также ожидается профессиональное жюри конкурсной программы (полнометражных игровых фильмов).

На 21 сентября запланированы целых три премьеры: "Живой", "Сдвиг" и "Жулики". Конечно, из них на слуху только "Живой" с братьями Андреем и Алексеем Чадовыми, Ольгой Арнтгольц и Екатериной Волковой в ролях. Представьте: ночь, пустынное шоссе, молодой человек пытается поймать машину. Скрипят тормоза и среди темноты парень различает фигуры двух ребят, которые спасли ему жизнь. С этого момента и начинается странное путешествие Кира и двух солдат-призраков, которых способны видеть только дети, пьяные и музыканты. Трехдневные приключения ребят – это своеобразные поиски покоя, которые заканчиваются обретением настоящей свободы: безграничной и вечной.

Но внимания заслуживают и другие картины! Фильм "Сдвиг" порадует целой плеядой замечательных актеров, среди которых Дмитрий Ульянов, Иван Бортник, Михаил Ефремов, Сергей Векслер, Михаил Козаков и многие другие. Международное преступное сообщество вынашивает планы захвата власти в бывших южных республиках СССР при помощи сейсмического оружия, а молодой ученый-сейсмолог, живущий в Амстердаме, и популярная журналистка невольно становятся участниками этой истории.

А авантюрная комедия "Жулики" с Валерием Гаркалиным и Александром Яцко заслуживает отдельного абзаца! Волей судьбы два жулика-неудачника собираются одновременно ограбить одну и ту же квартиру... Мало того, что им придётся бороться друг с другом за территорию! Они еще и окажутся заложниками квартиры номер 13, которую начнут осаждать разные посторонние субъекты... Приятного просмотра!