«Movie Research» разглядела успех «Овсянок» глазами зрителей

«Movie Research» по заказу кинокомпании «апрельМИГпикчерс» провела тестирование рабочей версии фильма Алексея Федорченко «Овсянки», который вошел в официальную программу 67-го Венецианского кинофестиваля и получил три награды, в том числе приз лучшему оператору и приз ФИПРЕССИ.
На фильм, по достоинству оцененный высоким жюри и критикой, Movie Research посмотрела глазами зрителей еще в августе 2009 года. Тогда компания провела фокус-групповое исследование картины на стадии пост-продакшн, чтобы понять отношение к ней потенциальных зрителей. В качестве респондентов были приглашены как представители молодежи, так и более взрослая аудитория.
«Фильм вызвал живое обсуждение среди участников исследования,
– вспоминает генеральный директор Movie Research Олег Иванов. – Респонденты сразу воспринимали «Овсянки» как фестивальное кино, отмечая, что участие картины в каком-либо киносмотре привлекло бы дополнительное внимание и вызвало желание посмотреть фильм в кинотеатре».
По результатам исследования компания предоставила продюсерам картины отчет о реакции потенциальной аудитории, в котором были сформулированы основные ожидания и замечания к фильму. Некоторые комментарии респодентов были учтены при монтаже окончательной версии картины.
«Мы не видели финальную версию фильма,
– продолжает Олег Иванов
, – но, судя по 12-минутным аплодисментам жюри после его просмотра в Венеции, внесенные изменения были вполне уместны. Впрочем, проверить точность своих исследовательских выводов нам еще предстоит после выхода «Овсянок» в прокат, когда у российских зрителей появится возможность увидеть фильм в кинотеатрах».
Подобную исследовательскую поддержку Movie Research оказывала таким проектам, как: «Ирония судьбы. Продолжение», «Каникулы строго режима», «Черная молния», «Новая земля», «Адмирал», «Дом солнца», «Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти», «Обитаемый остров» и др. Всего же за 4 года своего существования компания обеспечила исследовательское сопровождение более чем 50 фильмам на разных стадиях их жизненного цикла.
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