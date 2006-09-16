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Национальный телевизионный конкурс "ТЭФИ-2006"

16 сентября
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16 сентября 2006
16 сентября 2006 года состоялось Общее заседание Академии Российского телевидения на котором были утверждены тройки финалистов в номинациях №№ 1–40 и прошло голосование по номинациям №№ 41-42 («За личный вклад в развитие российского телевидения», «Специальный приз Правления Академии Российского телевидения»). Подсчет голосов по определению победителей в номинациях №№ 41-42, как и в предыдущие годы, произведет международная компания «Эрнст энд Янг». В этот же день состоялась пресс-конференция, где были объявлены финалисты конкурса "ТЭФИ-2006".
17 ноября 2006 года в Московском Международном Доме Музыки (зал «Театральный») состоится Церемония награждения победителей конкурса в номинациях «Профессии».
23 ноября 2006 года в Большом концертном зале «Академический» состоится Церемония награждения победителей конкурса в номинациях «Лица», а также объявление победителей в номинациях № 41 «За личный вклад в развитие российского телевидения» и № 42 «Специальный приз Правления Академии Российского телевидения».
Трансляции Церемоний будут проходить на телеканале «СТС».
Как и в предыдущие три года победители конкурса «ТЭФИ» будут определяться непосредственно во время Церемонии.

ФИНАЛИСТЫ:
Номинация: Сценарист телевизионного художественного фильмасериала
* Александр Солженицын «В круге первом»
* Зоя Кудря «Охота на изюбря»
* Юрий Арабов «Доктор Живаго»

Номинация: Режиссер телевизионного художественного фильмасериала
* Алексей Козлов «Прииск»
* Владимир Бортко «Мастер и Маргарита»
* Абай Карпыков «Охота на изюбря»

Номинация: Оператор телевизионного художественного фильмасериала
* Михаил Агранович «В круге первом»
* Геннадий Карюк «Доктор Живаго»
* Владимир Спорышков «Грозовые ворота»

Номинация: Телевизионный художественный фильм, мини-сериал
* «Бой с тенью»
* «Казароза»
* «Грозовые ворота»

Номинация: Телевизионный художественный сериал
* «В круге первом»
* «Доктор Живаго»
* «Мастер и Маргарита»

Номинация: Исполнитель мужской роли в телевизионном фильмесериале
* Дмитрий Певцов «В круге первом»
* Владислав Галкин «Казароза»
* Олег Янковский «Доктор Живаго»

Номинация: Исполнительница женской роли в телевизионном фильмесериале
* Чулпан Хаматова «Доктор Живаго»
* Анна Ковальчук «Мастер и Маргарита»
* Лидия Смирнова «Наследницы - 2»

Информация официального сайта "ТЭФИ"
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персоны
Владислав ГалкинАнна КовальчукДмитрий ПевцовЛидия СмирноваЧулпан ХаматоваОлег Янковский
фильмы
Бой с теньюВ круге первомГрозовые воротаДоктор ЖивагоКазарозаМастер и МаргаритаОхота на изюбряПрииск

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