«Обстоятельства» сложились благоприятно!

15 сентября в Москве в кинотеатре «35 ММ» Павел Руминов
представил публике и СМИ свой новый полнометражный фильм «Обстоятельства»
, который проливает свет на неожиданные стороны жизни супружеских пар и на подробности семейной жизни с зомби. В презентации романтической комедии также приняли участие исполнители главных ролей Илья Любимов
, Михаил Крылов
и Елена Морозова
, которая позировала фотографам, изобретательно украсив прическу подаренными ей огромными георгинами. Режиссер же, чтобы снять волнение, устроил привычный для себя сеанс медитации прямо на полу кинозала.
В такой расслабленной обстановке создатели фильма представили творческую группу и рассказали о том, как необычно проходил съемочный процесс: «Мы ожидали, что будут битвы с продюсерами, постоянные конфликты и борьба внутри команды, звездные замашки актеров – все, без чего не представляешь создание фильма. Но ничего этого не было! Все просто сплотились и как одна большая семья работали в удивительной атмосфере»
, - рассказал Руминов
.
Его поддержал продюсер картины Юрий Чечихин
: «О съемках «Обстоятельств» можно делать отдельный, не менее увлекательный фильм! Мы очень долго вынашивали и ждали это кино, и могу сказать откровенно – мне кажется, что оно гениально, причем это поймут не сразу, со временем. Оно раскрывает суть взаимоотношений между мужчиной и женщиной – с юмором и очень необычной подачей»
.
По сюжету картины две супружеские пары собираются провести вечер за ужином. Однако в назначенный час в квартире оказываются лишь трое из них. Наконец, приходит и та, которую все заждались. Очень странной походкой. В очень странной шапочке. С нечеловеческим аппетитом и совершенно человеческой жаждой любви.
Что могут скрывать друг от друга верные мужья и жены? На что готовы пойти ради вашего семейного счастья ваши закадычные друзья? И чем может обернуться тихий дружеский ужин, приготовленный из обид и подозрений, опасности и страха, нежности и настоящей любви?
О ПРОЕКТЕ
Николай Куликов о сценарии «Обстоятельств»:
«В 2007 году Павел предложил вместе написать сценарий по его сюжету: камерная история, которая охватывает жизнь двух супружеских пар в течение одного вечера в одной квартире. Я перечитал несколько пьес Мольера и Бомарше, пересмотрел комедии Франсиса Вебера. В сценарии хотелось достичь чего-то похожего по легкости и стремительности действия, хотелось наполнить эту квартиру слегка безумными и простодушными персонажами, при этом более живыми, чем многие живые люди»
.
Юрий Чечихин, Генеральный продюсер Кинокомпании «Urom Union Cinema», о проекте:
«Миссия нашей компании – экспериментировать, ломать стереотипы, продвигать новаторские идеи и технологии, словом, искать новый путь российского кино. Поэтому, внимательно наблюдая за развитием современного отечественного кинематографа, мы не могли не заметить яркую, свежую и современно точную работу Павла Руминова «Мертвые дочери». Мы хотели, чтобы нашим первым проектом стал динамичный, молодежный фильм, скажем, в стиле «Форсажа». Но сценарий «Обстоятельств» изменил наши планы. Он заставил нас задуматься над тем, как мы живем, и здорово посмеяться, отчасти над собой, и мы надеемся, что зритель - наш современник - тоже не останется равнодушным к картине»
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Наталья Степанова, директор по развитию Кинокомпании «Urom Union Cinema», о проекте:
«Встретившись с Павлом и прочитав несколько предложенных им сценариев, мы выбрали «Обстоятельства». Легкий и оригинальный сюжет этой комедии затрагивает нашу жизнь здесь и сейчас. Это сюжет про нас, сюжет про любовь... И это очень смешно, смешно и грустно, но потом опять смешно... А ведь сейчас нам в жизни так не хватает иронии и смеха, а в нашем кино - реальности. Соединив в этом проекте режиссерский талант Павла, творческую работу всей команды и нашу общую любовь к кино, мы ожидаем, что и все мы, и наши зрители, получат хороший заряд радости и хорошего настроения»
.
«Обстоятельства»
выходят в прокат 24 сентября.
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