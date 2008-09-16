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16 сентября на съемочной площадке комедии «Псевдоним для героя» появился Сергей Шнуров

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16 сентября 2008
16 сентября на съемочной площадке комедии «Псевдоним для героя» появился Сергей Шнуров.
Известный певец, музыкант и актер сыграл роль авторитета Романа Лазаревского, по кличке «Лазарь» - в прошлом бандита, а ныне одного из теневых хозяев города Великобельска. По словам режиссера картины «Псевдоним для героя» Романа Качанова, Шнуров олицетворяет рок-н-рольное, хулиганское отношение к, якобы, серьезным ситуациям, которые возникают в фильме. Эта линия будет идти лейтмотивом всей картины. Кроме того, говорит Роман Качанов, Сергей Шнуров интересен как хороший актер и незаурядная личность, он сможет привнести в картину определенную содержательность. Напомним, у Сергея Шнурова достаточно богатый актерский опыт – в его фильмографии 7 картин, в 9 фильмах он выступал как композитор.
Музыки в картине будет много и разной: «Это будет микс» - говорит Роман Качанов. «Мне любопытны многие направления в музыке: и хип-хоп, и рэп, и рок-н-ролл, ненавижу только попсу».
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16 сентября на съемочной площадке комедии «Псевдоним для героя» появился Сергей Шнуров фотографии
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