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В Техасе прошел подземный показ «Погребенного заживо»

18 сентября
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18 сентября 2010
18 сентября в американском городе Остине (штат Техас) в рамках подготовки к гала-премьере фильма Родриго Кортеса «Погребенный заживо» (Buried) на кинофоруме Fantastic Fest состоялась одна из самых необычных и жестких акций в истории продвижения киноконтента. Четыре зрителя получили возможность увидеть картину за пять дней до фестивального показа, но не в кинозале, а … в гробу под землей.
Такое нестандартное решение организаторов было продиктовано логикой сюжета ленты, главную роль в которой исполнил голливудский актер Райан Рейнолдс («Предложение», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Козырные тузы») - муж Скарлетт Йоханссон и лицо компании Hugo Boss. Напомним, что главный герой «Погребенного заживо» Пол Конрой приходит в себя в деревянном ящике под землей. Кто и зачем это сделал - неизвестно. Единственный шанс на спасение – мобильник. Прием слабый, батарейка садится, кислород на исходе. Чтобы выбраться из смертельной, ловушки у Пола всего полтора часа. И с каждым мгновением неумолимо приближается смерть…
Желающих поучаствовать в мероприятии набралось довольно много, поэтому победителей пришлось выбирать с помощью жеребьевки. Судьба была благосклонна к четырем девушкам. Они подписали бумаги о том, что не имеют претензий к организаторам акции, после чего им тут же завязали глаза, надели на головы мешки и вывезли в звуконепроницаемом фургоне за город, где участниц уже ждали свежевырытые могилы и гробы с вмонтированными в крышки ЖК-экранами. Освободиться от повязок девушки смогли только под землей, где им было суждено провести 93 минуты – ровно столько длится фильм Родриго Кортеса. Отметим, что «эффект погружения» достигался отнюдь не только за счет замкнутого пространства и клещей в свежеструганной древесине.
Представители Fantastic Fest сделали все возможное, чтобы сделать «закрытый показ» максимально насыщенным. Так, время от времени сквозь щели между досками на девушек начинал сыпаться песок, а один раз в каждый гроб сквозь специальные отверстия были запущены змеи (как выяснилось впоследствии, искусственные).

Киноторговая компания «ВОЛЬГА»
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Погребённый заживо

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