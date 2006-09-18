18 сентября в Анапе стартовал пятнадцатый открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии "Киношок". В этом году фестиваль отказался от многих законов, которыми прижились за 15 лет его существования. В конкурсной программе не найдется картин, выделяющихся непривычными и необычными сюжетами, кадрами или киноприемами. По словам учредителей фестиваля, "Киношок" начинался как фестиваль шокирующего кино, но со временем стало понятно, что показывать эти фильмы бесперспективно. Обычно в основное жюри не входят люди, профессионально работающие в кино, но в этом году организаторы отошли от правил: жюри возглавляет бывший министр кинематографии, президент "Фонда Ролана Быкова", киновед Армен Медведев. А остальном составе судей присутствуют все бывшие председатели "Киношока": театральные режиссеры Роман Виктюк и Анатолий Васильев, продюсер Владимир Досталь, директор ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова, искусствовед Станислав Бэлза, писатель Виктор Ерофеев, артист балета Владимир Васильев и другие. Жюри конкурса короткометражных и детских фильмов возглавляет Александр Баширов.

По традиции "Киношок" состоит из пяти конкурсов: конкурс полнометражных фильмов, конкурс "Шорт-Шок" (короткометражные ленты), конкурс "Без кинопленки" (полнометражные фильмы, снятые на видео- или цифровую камеру), "ТВ-шок" (полнометражные игровые телефильмы) и "Кино-МалыШок" (конкурс детского игрового и анимационного кино").