Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кинособытие года: национальная премьера нового фильма

19 сентября
Все года

Хроника кино >>
19 сентября 2007
27 сентября фильм Киры Муратовой впервые выходит в национальный прокат.

15 сентября в культурном центре «Кинотеатр «Киев» состоялась самая ожидаемая кинопремьера этого года – была представлена ироническая драма Киры Муратовой «Два в одном», снятая по сценарию Евгения Голубенко и Ренаты Литвиновой.
Главные роли исполнили Богдан Ступка, Рената Литвинова, Наталья Бузько, Александр Баширов, Сергей Бехтерев, Нина Русланова. Продюсер фильма – Олег Кохан, президент кинокомпании SOTA Cinema Group.
Бескомпромиссность взгляда, глубина переживаний, нелинейные сюжеты, жесткие, иногда шокирующие эпизоды, особая манера работы с актерами ярко характеризуют творчество великого украинского режиссера Киры Муратовой. Благодаря неподражаемому стилю режиссера, олицетворяющему украинское интеллектуальное кино, отечественный кинематограф сегодня вызывает интерес во всем мире. В новом фильме перед нами предстанет довольно неожиданная Кира Муратова. «Два в одном» - особое творение режиссера, картина, которая войдет в обязательную культурную программу образованного человека. «Два в одном» - это фильм, который нельзя не посмотреть, и который никого не оставит равнодушным.
Национальная премьера картины «Два в одном» была проведена в лучших традициях громких кинопремьер с известными и уважаемыми гостями – звездами фильма, представителями творческой и бизнес-элиты и, конечно же, красной ковровой дорожкой.

Олег Кохан, продюсер картины, президент кинокомпании SOTA Cinema Group:
«Уверен, национальная премьера новой картины Киры Муратовой – главное кинособытие года. Выход на широкие экраны долгожданного авторского фильма «Два в одном» – культурное событие национального масштаба, которое свидетельствует об активном развитии украинского кинематографа и формировании бренда «украинского авторского кино».

Олег Пинчук, скульптор:
«Два в одном» - это фильм, в котором каждый зритель попадает на свой крючок. Эта картина – как вкусное блюдо, в котором один ингредиент дополняет другой, и не поймешь, какой именно делает его таким неповторимым. Я искренне рад, что есть такие режиссеры как Кира Георгиевна, и такие актеры, как Богдан Ступка, Рената Литвинова, Наталья Бузько. «Два в одном» - действительно событие авторского кинематографа».

Константин Дорошенко, кинокритик, директор по развитию проекта «Телекритика»:
«Картина «Два в одном» - настоящий деликатес для ценителя авторского кинематографа. Такого фильма в истории украинского кино еще не было. Он обращается к великолепным традициям итальянского реализма, переосмысленного через постмодернистскую иронию. Если фильм сравнивать с явлениями в современной культуре, он, скорее, напомнил мне прозу Владимира Сорокина. Это абсолютно современный фильм, хороший, своеобразный постсоветский модернизм, который несет в себе заряд позитивного настроения».

Сергей Проскурня, театральный режиссер, автор фестиваля «Мистецький березіль»:
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Александр БашировСергей БехтеревНаталья БузькоЕвгений ГолубенкоРената ЛитвиноваКира МуратоваНина РуслановаБогдан Ступка
фильмы
Два в одном

фотографии >>
Кинособытие года: национальная премьера нового фильма фотографии
Кинособытие года: национальная премьера нового фильма фотографии
Кинособытие года: национальная премьера нового фильма фотографии
Кинособытие года: национальная премьера нового фильма фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

На идеологической комиссии картина публично, открыто подверглась резкой критике.
На идеологической комиссии картина публично, открыто подверглась резкой критике.
Для обсуждения картины «Андрей Рублев» 31 мая 1967 года собирается художественный совет «Мосфильма». Тарковский не приходит на обсуждение, ходят слухи, что он заболел. Из стенограммы заседания Бюро художественного совета киностудии: В.
"Все могут короли" во Франции: Депардье, замок и галопом по Европам…
"Все могут короли" во Франции: Депардье, замок и галопом по Европам…
Жерар Депардье предстал на съемочной площадке точно в назначенный час, только накануне прилетев то ли из Украины, то ли из Венеции. Тем не менее, познакомившись со съемочной группой и будущими партнерами по фильму, тот час приступил к делу.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Михаил Луконин
16 сентября погиб в ДТП певец Михаил Луконин.
Ирина Бессарабова
15 сентября скончалась режиссер-документалист Ирина Бессарабова.
Рафик Сабиров
13 сентября ушёл из жизни актёр Рафик Сабиров.
Роман Баскин
13 сентября ушёл из жизни актёр, режиссёр Роман Баскин.
Михаил Асафов
13 сентября ушёл из жизни актёр Михаил Асафов.

День рождения >>

Виктор Андриенко
Борис Галкин
Илья Глинников
Анастасия Мельникова
Дмитрий Мухамадеев
Андрей Носков
Вера Пашенная
Александр Плотников
Александр Продан
Джереми Айронс
Вилли Биргель
Кевин Зегерс
Дэвид МакКаллум
Алессандра Мартинес
Марианджела Мелато
Гражина Шаполовская
все родившиеся 19 сентября >>

Премьеры ТВ

Акварели
17 сентября
Россия 1
У прошлого в долгу!
17 сентября
ТРК Украина
Моё сердце с тобой
22 сентября
Россия 1
Под дождём не видно слёз
22 сентября
Россия 1
Сорок розовых кустов
22 сентября
ТВЦ
Все деньги мира
23 сентября
Первый канал
Канцелярская крыса
24 сентября
НТВ

ревью