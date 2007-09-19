Кинособытие года: национальная премьера нового фильма

анонс

Для обсуждения картины «Андрей Рублев» 31 мая 1967 года собирается художественный совет «Мосфильма». Тарковский не приходит на обсуждение, ходят слухи, что он заболел. Из стенограммы заседания Бюро художественного совета киностудии: В.

13 февраля 2012

"Все могут короли" во Франции: Депардье, замок и галопом по Европам…

Жерар Депардье предстал на съемочной площадке точно в назначенный час, только накануне прилетев то ли из Украины, то ли из Венеции. Тем не менее, познакомившись со съемочной группой и будущими партнерами по фильму, тот час приступил к делу.