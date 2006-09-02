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"Звезды на льду" - на старт!

2 сентября
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2 сентября 2006
1-го сентября 2006 года в три часа ночи на территории "Мосфильма" закончился первый сьемочный день шоу Первого канала "Звезды на льду".
Я - не поклонник фигурного катания (хотя и знаю многих фигуристов в лицо), но актеров, которые режут лед, захотелось посмотреть своими глазами. Да и всего-то девять часов мучений (очередь, генеральная репетиция, съемки и дубли) - с шести вечера до трех ночи! Вобщем, все как в кино.
Обо всем, к сожалению, не рассказать - премьера завтра, а значит, и козыри откроют завтра. Но впечатлений масса и не только негативных. Вы сами увидите, как катаются Марат Башаров, Елена Захарова, Ингеборга Дапкунайте, Александр Носик, Анна Большова и Екатерина Гусева. Это стоит увидеть.
Было занимательно наблюдать за актерским исполнением. Ведь если ты не держишься на льду, то можешь покорить сердце зрителя своей игрой. Этим грешили и участники других подобных проектов (в "Танцах со звездами" Антон Макарский брал за живое именно игрой, а не танцевальным па). Не обошлось и без "медведей" - тех, кто впервые на коньках или очень неповоротлив. Но это судить вам.
На мой же взгляд, в целом это красочное театральное представление будет смотреться на ТВ особняком, потому как подготовлено оно основательно, с размахом и помпой. На то и существует у нас Первый канал.
Кстати, открою небольшой секрет - среди зрителей присутствовал один из любимцев нашего сайта.

Вот, что сказал Евгений Плющенко в одном из интервью: "Проект называется «Звезды на льду». Первая передача выйдет в эфир уже 2 сентября. Команда собралась сильная - одни чемпионы. В этом шоу я буду выступать в новом качестве, и у меня будет партнерша".
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персоны
Марат БашаровАнна БольшоваЕкатерина ГусеваИнгеборга ДапкунайтеЕлена ЗахароваАнтон МакарскийАлександр Носик

фотографии >>
"Звезды на льду" - на старт! фотографии
"Звезды на льду" - на старт! фотографии
"Звезды на льду" - на старт! фотографии
Опубликовано в журнале "Hello!", октябрь 2006 года
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обсуждение >>
№ 6
ona   25.11.2006 - 00:21
А я за Ромочку Костомарова, ну с его партнёршей естессно.хожу болею на Моссфильм. читать далее>>
№ 5
Волкова Дарья (Иваново)   29.10.2006 - 01:59
Я за ИНГЕБОРГУ и ЖУЛИНА! ОНИ ПРОСТО СУПЕР! Ну и, конечно же, не могу не отметить ТАНЕЧКУ НАВКУ и МАРАТА БАШАРОВА! По моему мнению у этих двух пар просто НЕТ КАНКУРЕНТОВ! Я думаю, что вся... читать далее>>
№ 4
Rondo (Moscow)   8.10.2006 - 12:49
Шоу, конечно, сделано с размахом. Субъективизм в судействе - это уже даже и не обсуждается :)) Думаю, что в следующую субботу будем смотреть последний танец Лены Бережной и Саши Носика :(( Всё-таки,... читать далее>>
№ 3
Лариса (Израиль)   8.10.2006 - 00:09
Добрый день, уважаемые устроители проекта! С огромным нетерпением ждем наступления субботы и наслаждаемся этим замечательным шоу. Прелоняемся перед талантом Ильи Авербуха! Мо-ло-дец! Все пары... читать далее>>
№ 2
мистер Смит (Актобе)   7.10.2006 - 22:52
Клёвое шоу . ничё не скажешь. Так же я влюбился в Е.Бережную , а до этого я о ней ничего не знал. Передавайте ей привет )))) читать далее>>
Всего сообщений: 6
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