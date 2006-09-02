"Звезды на льду" - на старт!

1-го сентября 2006 года в три часа ночи на территории "Мосфильма" закончился первый сьемочный день шоу Первого канала "Звезды на льду".

Я - не поклонник фигурного катания (хотя и знаю многих фигуристов в лицо), но актеров, которые режут лед, захотелось посмотреть своими глазами. Да и всего-то девять часов мучений (очередь, генеральная репетиция, съемки и дубли) - с шести вечера до трех ночи! Вобщем, все как в кино.

Обо всем, к сожалению, не рассказать - премьера завтра, а значит, и козыри откроют завтра. Но впечатлений масса и не только негативных. Вы сами увидите, как катаются Марат Башаров, Елена Захарова, Ингеборга Дапкунайте, Александр Носик, Анна Большова и Екатерина Гусева. Это стоит увидеть.

Было занимательно наблюдать за актерским исполнением. Ведь если ты не держишься на льду, то можешь покорить сердце зрителя своей игрой. Этим грешили и участники других подобных проектов (в "Танцах со звездами" Антон Макарский брал за живое именно игрой, а не танцевальным па). Не обошлось и без "медведей" - тех, кто впервые на коньках или очень неповоротлив. Но это судить вам.

На мой же взгляд, в целом это красочное театральное представление будет смотреться на ТВ особняком, потому как подготовлено оно основательно, с размахом и помпой. На то и существует у нас Первый канал.

Кстати, открою небольшой секрет - среди зрителей присутствовал один из любимцев нашего сайта.



Вот, что сказал Евгений Плющенко в одном из интервью: "Проект называется «Звезды на льду». Первая передача выйдет в эфир уже 2 сентября. Команда собралась сильная - одни чемпионы. В этом шоу я буду выступать в новом качестве, и у меня будет партнерша".