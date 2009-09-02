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Игорь Костолевский вошел в число финалистов ТЭФИ-2009 за роль в фильме «Время счастья».

2 сентября
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2 сентября 2009
31 августа Фонд "Академия российского телевидения" провел заседание 2-х гильдий – «Игрового кино» и «Продюсеров», где были определены первые финалисты конкурса ТЭФИ-2009.
В номинации лучший исполнитель мужской роли в телевизионном фильме или сериале определена тройка лауреатов: Игорь Костолевский ("Время счастья"), Владимир Ильин ("Сыщик Путилин") и Даниил Спиваковский ("Мой муж - гений")
«Я действительно рад, и считаю абсолютно заслужено, что в число лучших исполнителей мужской роли отобрали Игоря Костолевского за главную роль в фильме «Время счастья». Фильм получился очень искренним, затрагивающим разные плоскости проявления человеческих чувств и отношений», - говорит продюсер фильма Виталий Бордачев.
«Уже когда работа над фильмом была в разгаре, из интервью Игоря Костолевского мы узнали, что многие события, описанные в сценарии, очень похожи на отдельные эпизоды его жизни. Игра Игоря Матвеевича очень впечатляет и трогает сердца. Хотелось бы, чтобы эта работа не осталась без внимания, и главный приз нашел своего обладателя по праву», - сообщил продюсер фильма Влад Ряшин.
Лучшими актрисами признаны Инга Оболдина ("Сыщик Путилин"), Ольга Погодина ("Легенда об Ольге") и Ксения Громова ("Мой муж - гений").
В номинации "Телевизионный художественный сериал" лучшими признаны "Ранетки", "След" и "Тяжелый песок", а в номинации "Ситком" отобраны только два претендента: седьмой сезон "Моей прекрасной няни" и "Папины дочки".
Финалисты категории мини-сериал - "Исчезнувшие", "Мой муж - гений" и "Олимпиус Инферно".
"Продюсер фильма или сериала" отобраны Джаник Файзиев, Андрей Руцинский и Гуля Аскарова (фильм "И ты, Брут?!"), Дмитрий Барщевский ("Тяжелый песок") и Ефим Любинский ("Светлана").
Заседания гильдий будут проходить до 4 сентября, тогда и станут известны все финалисты предстоящего конкурса Тэффи. Торжественные церемонии награждения победителей Национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2009» состоятся 21 сентября 2009 г. в Москве в Центральном доме предпринимателя награждение в номинациях категории «Профессии» и 26 сентября 2009 г. в Санкт-Петербурге в Михайловском театре награждение в номинациях категории «Лица».
Премия «ТЭФИ-2009» будет присуждаться по 46 номинациям.
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персоны
Дмитрий БарщевскийВиталий БордачёвКсения ГромоваВладимир ИльинИгорь КостолевскийЕфим ЛюбинскийИнга ОболдинаОльга ПогодинаВладислав РяшинДаниил СпиваковскийДжаник Файзиев
фильмы
Время счастьяИ ты, Брут?! Всемирная история предательствИсчезнувшиеЛегенда об ОльгеМой муж - генийОлимпиус ИнферноПапины дочкиРанеткиСветланаСледСыщик ПутилинТяжёлый песок

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Игорь Костолевский вошел в число финалистов ТЭФИ-2009 за роль в фильме «Время счастья». фотографии
Игорь Костолевский вошел в число финалистов ТЭФИ-2009 за роль в фильме «Время счастья». фотографии
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