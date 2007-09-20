"72 метра" - лучший фильм о море

По мнению жюри, лучшим фильмом о море на фестивале "Синемарина"
, прошедшем в Хорватии, стала не новая, но достойная лента "72 метра". Помимо "метров" Хотиненко презентовал 8-минутный клип своего нового проекта — исторического фильма о смутных временах правления Ивана Грозного.
Награды участникам фестиваля вручали Леонид Ярмольник и Александр Иншаков. Особого внимания удостоились актриса Наталья Фатеева и режиссер Алла Сурикова. Их снабдили "фирменным прикидом" — бескозырками — и заверили, что ждут их в этой форме в следующем году.
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