«Про любоff». Премьера

анонс

17 февраля, почти за месяц до премьеры, состоялся пресс-показ якутского фильма «Тайна Чингис Хаана» и пресс-конференция с создателями фильма.

25 мая 1953

Министру внутренних дел СССР товарищу Берия Л.П.

Обращаясь к Вам с этим письмом, прошу Вас дать указания разобраться в деле Каплера и сообщить его сестре, почему продлен срок его наказания.