«Про любоff». Премьера

21 сентября продюсерская фирма Игоря Толстунова
(«ПРОФИТ») представила зрителям свой новый кино-проект: первую экранизацию книги Оксаны Робски «Про любoff/on»
. Фильм стал режиссерским дебютом Ольги Субботиной
в полнометражном кино.
Современный роман нравов (именно так определяют создатели фильма жанр картины) собрал в этот вечер в кинотеатре «Октябрь» многочисленных гостей, среди которых были: Дмитрий Нагиев, Арина Шарапова, Елена Захарова, Андрей Панин, Андрей Григорьев-Апполонов, Марианна Максимовская, Филипп Янковский, певица Жасмин, автор романа «Про любoff/on» Оксана Робски
, автор и исполнительница прозвучавших в фильме песен «Шаг за шагом к тебе» и «Я не могу тебя потерять» Мария Белая, исполнительница саундтрека «Летать» Лина Милович, оперная звезда Мария Максакова и многие другие.
Поздравления от многочисленных друзей, коллег по цеху и просто гостей премьеры принимали в этот вечер продюсер Игорь Толстунов
, актеры Ольга Сутулова
, Оксана Фандера
, Евгений Стычкин
, Юозас Будрайтис
и вся съемочная группа картины.
Фильм гостям вечера представила режиссер Ольга Субботина
, которая сказала несколько слов о фильме, представила съемочную команду и поблагодарила всех за удачное завершение совместной работы: «Фильм снят по роману Оксаны Робски – «девушки с Рублевки», – которая пишет о том, что ее окружает. Но наша история – это не история взаимоотношений «богатых и знаменитых». Это история о любви и иллюзиях, о внешней состоятельности и внутреннем надломе. Я уверена, что мне удастся донести до зрителя истинный смысл картины»
.
В широкий прокат фильм «Про любoff»
выйдет 30 сентября.
Ссылки по теме:
Репортаж с закрытого показа
Пресс-релиз фильма
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