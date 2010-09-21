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«Про любоff». Премьера

21 сентября
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21 сентября 2010
21 сентября продюсерская фирма Игоря Толстунова («ПРОФИТ») представила зрителям свой новый кино-проект: первую экранизацию книги Оксаны Робски «Про любoff/on». Фильм стал режиссерским дебютом Ольги Субботиной в полнометражном кино.
Современный роман нравов (именно так определяют создатели фильма жанр картины) собрал в этот вечер в кинотеатре «Октябрь» многочисленных гостей, среди которых были: Дмитрий Нагиев, Арина Шарапова, Елена Захарова, Андрей Панин, Андрей Григорьев-Апполонов, Марианна Максимовская, Филипп Янковский, певица Жасмин, автор романа «Про любoff/on» Оксана Робски, автор и исполнительница прозвучавших в фильме песен «Шаг за шагом к тебе» и «Я не могу тебя потерять» Мария Белая, исполнительница саундтрека «Летать» Лина Милович, оперная звезда Мария Максакова и многие другие.
Поздравления от многочисленных друзей, коллег по цеху и просто гостей премьеры принимали в этот вечер продюсер Игорь Толстунов, актеры Ольга Сутулова, Оксана Фандера, Евгений Стычкин, Юозас Будрайтис и вся съемочная группа картины.
Фильм гостям вечера представила режиссер Ольга Субботина, которая сказала несколько слов о фильме, представила съемочную команду и поблагодарила всех за удачное завершение совместной работы: «Фильм снят по роману Оксаны Робски – «девушки с Рублевки», – которая пишет о том, что ее окружает. Но наша история – это не история взаимоотношений «богатых и знаменитых». Это история о любви и иллюзиях, о внешней состоятельности и внутреннем надломе. Я уверена, что мне удастся донести до зрителя истинный смысл картины».
В широкий прокат фильм «Про любoff» выйдет 30 сентября.

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SKC
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персоны
Юозас БудрайтисАндрей Григорьев-АполлоновЖасмин (II)Елена ЗахароваАнастасия МакееваМария Максакова (II)Марианна МаксимовскаяГлеб МатвейчукДмитрий НагиевАндрей ПанинОксана РобскиЕвгений СтычкинОльга СубботинаОльга СутуловаИгорь ТолстуновОксана ФандераАрина ШараповаФилипп Янковский
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Про любоff

фотографии >>
«Про любоff». Премьера фотографии
«Про любоff». Премьера фотографии
Оксана Фандера и Филипп Янковский
Юозас Будрайтис
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№ 1
Любимов Александр Александрович (Краматорск)   5.01.2011 - 02:37
Фильм отличный! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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