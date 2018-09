Закрытие кинофестиваля «Меридианы Тихого»

21 сентября завершился V Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». За неделю жизни во Владивостоке участники настолько свыклись с бессонным фестивальным режимом, ярким приморским солнцем и разницей во времени, что до конца не верилось в то, что завтра придется уезжать из этого прекрасного и далекого города.Вручение призов расставило все по своим местам: сегодня закончились интернациональные кино-споры членов жюри и гостей фестиваля, сегодня подведены итоги. Церемония закрытия состоялась в центре фестивальной жизни, кинотеатре «Океан». Как и открытие, церемонию закрытия провели несколько ведущих. Бессменным хэдлайнером церемонии остался президент фестиваля, народный артист России Сергей Степанченко, к которому присоединились актриса Анна Большова и фигуристка, телеведущая и певица Анна Семенович.Хотя главные награды всегда объявляются в самом конце, начнем именно с них. Гран-при фестиваля члены жюри единогласно отдали черной комедии «Вернуться домой» (Getting Home). В своей пятой картине китайский режиссер Чжан Ян (Zhan Yang) покорил всех историей, в которой герой проделывает путешествие через весь Китай в компании трупа своего лучшего друга.Абсолютным фаворитом фестиваля стала японская актриса и режиссер Момой Каори (Momoi Kaori). Представив во Владивостоке свой дебют «Лики фигового дерева» (A Face of a Fig Tree), Каори получила сразу две награды – как лучший режиссер и лучшая актриса. Видимо, сотрудничество с такими режиссерами, как Акира Куросава, Сехэй Имамура, Едзи Ямада, Александр Сокуров и Роб Маршалл, не прошло даром. К сожалению, Момой Каори не смогла приехать на фестиваль, поэтому призы за нее получил продюсер картины Тецу Кусакабе (Tetsu Kusakabe).Лучшим короткометражным фильмом названа российская псевдо-документальная комедия «Люди из камня» режиссера Леонида Рыбакова, снявшего в 2004 году фильм «Похитители книг» Ильей Лагутенко . Короткометражная работа Рыбакова, только что награжденная в той же номинации в Венеции, видимо, стала вторым творческим рождением режиссера.Приз за лучшую мужскую роль получил актер Сергей Пускепалис за главную роль в картине Алексея Попогребского «Простые вещи». «Я очень рад, что нам дали именно этот приз, - сказал Попогребский. – Сценарий был написан специально для Сережи, и без него фильма бы просто не случилось».Специального приза жюри удостоился веселый и разудалый фильм из Новой Зеландии «Орел против акулы» (Eagle vs Shark) режиссера Таика Ваитити (Taika Waititi), уроженца племени Маори, населяющего восточное побережье Новой Зеландии. Заветную статуэтку получил его земляк Майкл Джонатан, чья короткометражка «Хаваики» также была представлена в конкурсной программе фестиваля.Кроме основных призов, на фестивале было множество специальных наград.Губернатор Приморского края отметил собственным Призом «9288 км» фильм Сергея Бодрова «Монгол», открывший фестиваль. От лица губернатора награду вручала его любимая актриса Людмила Гурченко, специально для этого пролетевшая 9288 километров от Москвы до Владивостока.Приз зрительских симпатий достался картине режиссера Александра Касаткина «Слушая тишину», представленную на фестивале компанией «Централ Партнершип».«Изгнание» Андрея Звягинцева получило ежегодно вручаемый на фестивале Приз памяти Юла Бриннера – американского актера театра и кино, родившегося во Владивостоке в 1915 году. Приз учрежден по инициативе сына Юла, Рока Бриннера – писателя, историка, актера, вернувшегося во Владивосток, чтобы возродить здесь плоды творчества своего отца.Журнал «Киносценарии» отметил специальным призом конкурсный фильм «Счастливые мили» (Lucky Miles) австралийского режиссера Майкла Джеймса Роулэнда (Michael James Rowland). Смелый и захватывающий сценарий о путешествии нелегальных иммигрантов будет опубликован в одном из ближайших номеров журнала.Награды Высших курсов сценаристов и режиссеров за успешный дебют удостоилась короткометражная лента австралийского режиссера Бена Фелпса (Ben Phelps) «Проверка» (Checkpoint), участвующая в фестивальной программе короткометражных фильмов «Короче…». Фильм, действие которого разворачивается на австралийском контрольно-пропускном пункте - второй фильм фестиваля, затрагивающий тему жестокой иммиграционной политики в Австралии.Приз генерального партнера фестиваля компании «Дальсвязь TVi» также отправился в Австралию, вместе с актрисой Олимпией Дукакис (Olympia Dukakis) - почетной гостьей фестиваля и исполнительницей одной из главных ролей в фильме «Вдали от нее» (Away from Her) режиссера-дебютантки Сары Полли (Sarah Polley).После торжественной церемонии гости и участники фестиваля отправились поздравлять друг друга на вечеринку закрытия, состоявшейся на открытой веранде одного из любимых ресторанов губернатора «Семь футов».