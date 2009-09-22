«2012». Пресс-конференция

анонс

26 января 2008 "Золотой орел" улетел на "Остров" Картина Павла Лунгина "Остров" получила премии в основных номинациях: за лучший фильм, сценарий, режиссерскую и операторскую работу, за лучшие мужские роли первого и второго плана: актеры Петр Мамонов и Виктор Сухоруков.

18 февраля 2013 Запись саундтрека к фильму «Обитаемый остров» наделала шума В записи музыки к фильму Федора Бондарчука «Обитаемый остров» приняли участие симфонический оркестр и гитары, которые помнят руки легендарных музыкантов.

13 февраля 2012 Фильм-счастье покажут в Выборге Один из самых ожидаемых отечественных фильмов, романтическая комедия «Плюс один» режиссёра Оксаны Бычковой, будет показан на кинофестивале в Выборге.