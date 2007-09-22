Актеры сериала "Татьянин день": Поможем вместе

анонс

9 июля 2007

IV Открытый Российский Кинофорум «Амурская осень»

С 15 по 28 сентября 2006 года на Дальнем Востоке пройдет IV Открытый Российский Кинофорум «Амурская осень». В этом году фестиваль традиционно состоится на территории двух государств, России и Китая, и будет посвящен двум событиям – году России в Китае и 150-летию г.