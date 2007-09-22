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Актеры сериала "Татьянин день": Поможем вместе

22 сентября
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22 сентября 2007
22 сентября в центре крови федерального медико-биологического агентства прошла благотворительная акция компании АМЕДИА в поддержку детей с онкологическими заболеваниями.
Ранним субботним утром актеры и поклонники телесериала Татьянин День собрались в холле медицинского центра на Щукинской.
Первыми отправились сдавать кровь любимые всеми семья Рыбкиных. После тщательной проверки стать донором врачи разрешили только Дарье Волге, (кстати, именно она была одним из инициаторов этой акции).
«Хочется сказать слова благодарности всем людям, которые пришли в субботу в 9 утра, чтобы сдать свою кровь, – говорит актриса - Я увидела много добрых, хороших лиц и испытала ощущение братства. Все мы сплотились вокруг чего-то по-настоящему важного. В этом, мне кажется, и заключается человеческая функция – помогать другим. Кровь я сдавала не в первый раз. Мы с Сонечкой Донианц уже были донорами, и я могу точно сказать, что это ничуть не больно».
Анна Снаткина расстроилась, что врачи не разрешили ей сдавать кровь, тем не менее, она морально поддерживала всех доноров и не отходила от них ни на минуту:
«Я рада, что я стала участницей этой акции. В такие моменты осознаешь, для чего ты работаешь. Люди, которые вместе с нами пришли в этот день в центр крови, сказали нам много теплых слов. Было очень приятно слышать, что наш сериал так любят и ждут».
Актеры были приятно удивлены, как много человек пришли сдать кровь.
«Когда я встала в очередь, чтобы оформить документы, увидела знакомое лицо – мужчину, который работает в охране АМЕДИА. – говорит Валентина Панина - Потом смотрю – еще один. Вот мы живем на земле рядом друг с другом, и иногда у нас появляется возможность сделать что-то для другого человека. Не есть ли это смысл нашей жизни?.. Если честно, я была даже удивлена тому, как люди любят мою Тамару Кирилловну. Мне даже неудобно передавать все те слова, что я услышала от людей, которые пришли в тот день. И вообще, происходит странная вещь – тем, кто меня знает, кажется, что эта роль не моя. Они считают, что в жизни я совсем другая, не злая и даже не ворчливая. А те, кто меня не знают, говорят, что не представляют другого человека в этой роли».
А вот Вадиму Колганову атмосфера всеобщего ажиотажа была по душе:
«Я сразу понравился доктору, который брал кровь. Наверное, увидев меня, а я мужчина в теле, он рассчитывал литра на три третьей положительной. Но я отвел его в сторонку и сказал, что готов стать донором, если то, что в юности болел желтухой, не является препятствием. Доктор заметно огорчился, поблагодарил меня за участие, и кровь сдавать не разрешил. Люди, как всегда, узнавали меня с трудом – я был без усов, и от Вити, Рыбкина отличался. Зато один мужчина, который не постеснялся признаться, что смотрит только футбол и «Татьянин день», подошел ко мне и сказал: «Витек – ты правильный мужик! Я тебя уважаю». Приятно было. Выяснилось, что мы с Дарьей Волгой – одной крови. У нее та же группа. Только у сестры кровь берут, а у меня нет».
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ФОТО: АМЕДИА/Е. Сидякина
ФОТО: АМЕДИА/Е. Сидякина
ФОТО: АМЕДИА/Е. Сидякина
ФОТО: АМЕДИА/Е. Сидякина
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№ 1
рики (москва)   23.12.2011 - 21:58
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