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Образы Америки

23 сентября
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23 сентября 2006
С 28 сентября по 1 октября в Москве, в кинотеатре "35 мм" будет проходить Первый московский фестиваль американского кино "Образы Америки".
Фестиваль представит московским зрителям 4 программы: "Гении начинались так", "ИндиВид" (программа независимого американского кино - продолжение одноименного фестиваля, прошедшего в Киноклубе "35 мм" осенью 2005 г.), "Классика Голливуда" и "Экран.doc" (программа документального кино и ретроспектива классика документалистики Фреда Уайзмена).
Программа фестиваля включает такие фильмы как "Черная орхидея", "Прекрасное безумие", "Яд", "Необузданные" и многие другие, не пропустите!

Кирилл Разлогов, программный директор фестиваля:
"Организаторы первого фестиваля американского кино в Москве поставили перед собой принципиально невыполнимую задачу – познакомить зрителей с крупнейшей кинематографией мира, о которой, кажется, все всё уже знают. Но нет… Американское киноискусство в своих лучших и высших проявлениях остается во многом неведомой для массового зрителя территорией."
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