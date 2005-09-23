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Фестиваль «Киноблик». Фильм «Барышня и хулиган» в Берлине

23 сентября
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23 сентября 2005
Дни русского кино открыты в Берлине немым кино «Барышня и хулиган», ставшим в 1918 году событием российского кинематографа.
Фильм «Барышня и хулиган» был снят в 1918 году, сценарий Маяковского, он же играет главную роль. Маяковский здесь оказывается киноактёром выразительным и колоритным. Но это вряд ли можно назвать неожиданностью. А вот имя режиссёра и оператора картины Евгения Славинского вызывает, по меньшей мере, удивление. Ведь Славинский был оператором у Протазанова на «Пиковой даме»! То есть у человека, с которым лезут, по слову поэта, «столетние древности кинематографии».
Фильм «Барышня и хулиган» несёт в себе отпечаток раннего Маяковского. Его предчувствие трагичности своей судьбы, жертвенности. Гибель из-за несчастной любви к женщине, сходится с одной из версий причины самоубийства поэта. Кадры с вскинутой навзничь, запрокинутой головой умирающего хулигана напоминают страшную фотографию, сделанную 14 апреля 1930 года после рокового выстрела.

По материалам сайта Телеканала "Культура"
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