Начались съемки нового фильма Кати Шагаловой «Однажды в провинции»

23 сентября 2007 года начались съемки фильма Кати Шагаловой
«Однажды в провинции
» (производство студии «Пассажир» по заказу «Централ Партнершип»). Молодой сценарист и режиссер обратила на себя внимание, успешно выступив с дебютной картиной «Собака Павлова
», которая была отмечена призами на нескольких кинофестивалях.
Сюжет фильма «Однажды в провинции
» завязывается вокруг того, что однажды в сонный провинциальный городок приезжает звезда популярного телесериала Настя. Ей больше не к кому идти, кроме как к родной сестре. Настя разочарована в жизни и в себе, она пытается начать жизнь заново. Каждый вечер молодые люди и девушки собираются во дворе местного общежития. Им нечем заняться - жизнь в захолустье не дает никаких шансов. Все хотят любить, но не тех и не так. С появлением Насти сложные взаимоотношения друзей накаляются до предела, секреты перестают быть секретами, тайны больше не тайны - любовная горячка охватывает провинциальный город. И тогда, когда, казалось бы, все может измениться, случайная трагедия ставит все на привычные места.
Катя Шагалова
: «Однажды в провинции
» - это фильм про любовь, дружбу, предательство и про желание жить не с теми и не так. А еще - про трусость и малодушие, страх перемен и неспособность приложить усилия, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Мои герои могли бы жить в любом другом месте, но они не хотят развиваться. А что не развивается, то умирает».
Съемки проходили в Подольске (Московская область).
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